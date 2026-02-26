사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑'에서 선예의 요리 실력이 공개된다. 선예는 세 딸의 식사를 자신이 직접 해먹인다고 밝혔다. 선예의 큰 딸은 벌써 중학생이라고 한다.오는 27일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야심 차게 출사표를 던진 신입 편셰프가 등장한다. 그룹 원더걸스 출신 선예이다.'편스토랑' 스튜디오 녹화에 선예가 등장하자 반가운 박수가 터져 나왔다. 스페셜MC 김용빈 역시 반가워하며 "그 시절엔 저도 '텔미'춤을 췄다. 그 정도로 좋아했다"라고 팬심을 고백했다.레전드 걸그룹 요정의 등장에 이연복 셰프는 "요리는 잘하는지?"라고 물었다. 이에 선예는 조심스레 "노래를 안 했으면 식당을 했을지도 모르겠다"라고 말했다. 선예는 "딸 셋을 키우고 있는데 제 손으로 삼시 세 끼 직접 해 먹이고 있는 정도"라고 전했다. '딸 셋'이라는 말에 모두가 깜짝 놀랐다. 선예는 "첫째가 벌써 중학생이다. 중딩 맘이다"라며 웃어 보였다.이어 VCR에서는 주부 14년 차이자 딸 셋 맘 선예의 요리 실력이 최초로 공개됐다. 선예는 빠른 손놀림으로 척척 요리하고 눈대중으로 간을 잡았다. 또한 요리의 기본이 되는 조미료들은 직접 만들어 먹는다고. 간장, 고추기름, 각종 조미료 가루 등을 천연재료들로 만든다는 것.이어 딸들 먹일 반찬들을 만들며 내공이 느껴지는 요리 팁들을 공개했다. '편스토랑' 식구들은 "'텔미' 할 때의 선예가 아니네. 14년 차 주부가 돼서 왔다"라며 거듭 감탄했다. 선예는 "만 24살에 결혼해서 캐나다에 가서 살았다"라며 "요리책들을 싸 들고 캐나다에 가서 직접 다 해 보고 많은 시행착오를 겪으며 나만의 레시피를 만들었다"고 회상했다.선예의 요리 실력, 딸 셋 워킹맘의 똑소리 나는 일상은 오는 27일 저녁 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr