지수, 서인국이 로맨틱 코미디를 완성한다.'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다. '월간남친'은 시리즈 제목이자 극 중 등장하는 가상 연애 구독 서비스다. 우리 모두가 공감할 수 있는 직장인의 현실적인 일상 위에 '가상 세계에서의 연애 구독'이란 독특한 설정은 짜릿한 설렘을 예고한다.무엇보다 첫 로맨틱 코미디에 도전하는 지수와 '케미 장인'으로 통하는 서인국의 만남에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다. 밝고 사랑스러운 에너지를 지닌 지수는 '착붙캐' 미래를 연기하고, 서인국은 미래의 일상을 흔드는 직장 동료 경남 역을 맡았다. 서로를 신경 쓰는 사이인 미래와 경남의 관계 변화는 극의 중요한 흐름이 될 예정이다.이날 공개된 앙상블 포스터는 웹툰 PD인 두 사람의 일상을 배경으로 설레는 케미스트리를 담아 기대를 더한다. 가상 연애 구독 서비스 '월간남친'의 짜릿한 데이트를 체험한 뒤, 달콤한 세상에 빠진 미래. 그런 미래를 바라보는 경남의 눈빛은 왠지 모를 설렘을 유발한다. 과연 두 사람의 관계는 어떻게 흘러갈지, 미래를 진정 설레게 할 사람은 누구일지 궁금해진다.연출을 맡은 김정식 감독은 "미래와 경남의 현실 장면들이 예쁘게 잘 나온 것 같다"라고 전하며, "두 사람이 자신을 변화시키기 시작하는 순간들이 관계 변화의 중요한 포인트라고 생각한다. 그 미묘하고 용감한 변화들을 따라가며 보는 재미가 있을 것 같다"라고 전해 기대심리를 자극했다.한편, '월간남친'에는 미래를 설레게 할 '가상 연인'들도 등장한다. 포스터 속 함께 등장한 서강준, 이수혁, 옹성우, 이재욱, 이현욱, 박재범, 이상이 등의 활약도 작품의 주요한 관전 포인트다. 김정식 감독은 "'미래' 캐릭터의 다양한 변화를 보여주고 싶어서 가상 세계 안에 여러 상황과 직업군을 설정했다. 그 과정에서 각 특별 출연 배우분들이 지닌 고유한 매력과 강점을 고려해 가장 잘 어울리는 역할을 제안하게 되었다"라며 특별한 재미를 예고했다.'월간남친'은 오는 3월 6일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr