주작 의혹 터졌는데…이호선, 결국 속내 털어놨다 "남편 변화 믿지 못하겠어" ('이숙캠')

사진제공=JTBC

‘무속 부부’의 남은 이야기가 공개된다.26일 오후 10시 30분에 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 ‘무속 부부’의 남은 이야기와 19기 마지막 부부의 가사조사가 공개된다.먼저 지난주 밝혀지지 않은 무속 아내의 문제점이 밝혀진다. 남편은 아내의 사업 자금은 물론 장인어른의 빚까지 감당하며 금전적인 지원을 아끼지 않았지만, 아내는 이를 인정하지 않은 채 오히려 남편이 빚을 갚아준 일로 생색을 낸다며 불만을 토로해 충격을 안긴다. 더불어 남편이 모아둔 자녀의 대학 등록금마저 아내의 빚 상환에 쓰였다는 사실까지 드러나자, 서장훈은 반복되는 사업 빚이 가족 전체의 불행으로 이어질 수 있다며 우려를 표한다.내림굿 문제로 갈등을 겪던 부부는 무속인을 찾아 상담을 받는다. ‘내림굿을 받지 말라’는 상담 결과에 남편은 혼란과 불만을 드러내는 반면, 아내는 사업에 더욱 집중하겠다는 뜻을 내비쳐 답답함을 자아낸다. 가사조사 이후에도 두 사람은 다시 돈 문제로 충돌하고, 결국 남편은 마이크를 집어 던지며 분노를 표출했다는 후문이다.이후 진행된 부부 상담과 거울 치료 심리극에서도 위태로운 분위기가 이어진다. 이호선 상담가와의 상담에서 아내는 가족을 위해 헌신해 온 남편에게 고마움을 전하면서도 남편의 변화를 믿지 못하겠다는 복잡한 속내를 드러낸다. 이어진 거울 치료 심리극 후에도 이들의 갈등이 더욱 깊어져, 두 사람의 결말에 관심이 집중된다.19기 마지막 부부의 가사조사에서는 시가 식구를 우선시하는 ‘남의 편’ 남편에 대한 불만으로 캠프에 입소한 아내의 사연이 공개된다. 특히 이 부부는 가사조사 촬영 당시 이혼숙려캠프 최초로 남편이 촬영 도중 카메라 전원을 끄며 촬영 중단을 요청했다고 해 어떤 사연일지 궁금증을 더한다.한편, '무속 부부'는 주작 의혹이 불거졌다. '무속 부부'는 앞서 '오은영 리포트-결혼지옥'에 출연한 바 있다. 두 사람은 2024년 11월, '결혼지옥'에 신들린 부부로 출연해 부부 갈등을 고백했다.이후 두 사람은 2025년 8월 '결혼지옥' 애프터 특집에 출연해 180도 달라진 모습을 공개했다. 남편은 방송 이후 ‘결혼 지옥’과 연계된 상담센터에서 우울증을 치료하며 무력감이 많이 줄었다고 고백했다. 더 이상의 막말과 극존칭 없이 서로를 존중해주고 있다고 밝혔다. 그러나 두 사람은 애프터 특집 방송 후 6개월 만에 다시 '이혼숙려캠프'에 등장, 과거 '결혼지옥'에서 공개했던 문제를 똑같이 보여주면서 진정성 논란이 일었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr