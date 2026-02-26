/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 함께 산책 데이트 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '함께 산책 데이트 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디가 차지했다. 웬디는 SBS 금토 드라마 '오늘부터 인간입니다만' OST Part.5 'My Everything'을 지난 7일 발매했다. 'My Everything'은 인간을 사랑하지 않겠다고 다짐한 은호(김혜윤 분)에게 다가온 설렘과 두려움을 절제된 감성으로 풀어낸 곡이다.2위는 블랙핑크 제니가 이름을 올렸다. 제니가 속한 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시(한국시각) 미니 3집 'DEADLINE'을 발매한다. 또한 제니는 지난달 서울 종로구에서 2주간 사진전 'JENNIE PHOTO EXHIBITION 'J2NNI5''을 열었다. 이번 사진전은 의도되지 않은 순간 속에서 발견한 제니의 가장 본연의 조각들을 마주하는 전시로, 국내 유명 포토그래퍼 홍장현, 신선혜, 목정욱이 촬영한 25살 제니의 미공개 사진들이 공개됐다.3위는 블랙핑크 로제다. 지난 19일 로제와 팝가수 브루노 마스가 함께 부른 노래 '아파트(APT)'가 K팝 최초로 세계에서 가장 많이 판매된 히트곡에 올랐다. 로제가 속한 블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'을 발매한다. 또한 블랙핑크는 오는 26일부터 내달 8일까지 국립중앙박물관과 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 선보인다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '퇴근 후 맥주 한잔 같이 하고 싶은 남자 가수는?', '퇴근 후 맥주 한잔 같이 하고 싶은 여자 가수는?', '퇴근 후 맥주 한잔 같이 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '퇴근 후 맥주 한잔 같이 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr