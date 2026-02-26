사진=젤리피쉬엔터테인먼트

사진=테이크원컴퍼니, KT스튜디오지니

2019년 데뷔한 그룹 베리베리(VERIVERY) 멤버 강민이 무대 위에서 증명한 성장 가능성과 무한한 매력을 작품으로 확장한다. 그는 데뷔 초기부터 K팝 팬들 사이 잘생긴 외모로 주목받고 있다.27일 공개되는 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '점프보이 LIVE'는 인플루언서를 꿈꾸는 과학고 꼴찌 아웃사이더가 우연히 얻은 순간이동 능력을 통해 '라이브 히어로'로 거듭나는 청춘 성장기를 그린다. STUDIO X+U' 미드폼 드라마 '메스를 든 사냥꾼'으로 칸 국제 시리즈 페스티벌에 진출한 이정훈 감독이 메가폰을 잡는 데다 방송과 드라마를 넘나들며 활약해온 강민이 주연을 맡아 화제를 모은다.강민은 앞서 베리베리(VERIVERY) 활동과 더불어 지난해 9월 말 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 안정된 라이브와 에너제틱한 퍼포먼스로 독보적 존재감을 각인시키며 대중의 눈도장을 받았다. 대중의 원픽 탈환을 위한 치열한 경쟁 속에서 오랜 시간 다져온 견고한 실력과 진심을 담아낸 진정성 있는 무대로 매력을 증명하며 성장형 아이콘임을 보여준 강민은 드라마 '점프보이 LIVE'로 새로운 얼굴을 선보이며 활기찬 점프를 시도한다.예고편에서도 강민의 매력이 도드라져 인상적이다. 어느날 우연히 발견한 운석으로 인해 초능력을 얻게 되면서 메가 인플루언서로 거듭난 이온 역으로 변신한 강민의 모습은 팬들의 기대감을 자극했기에 충분했다.이온은 작품의 서사와 중심을 이끄는 캐릭터이자 갈등 한가운데 서 있는 인물로 핵심 키맨으로 활약할 예정이다. 하루아침에 꼴찌 아웃사이더에서 메가 인플루언서로 급변하는 상황에 처하는 이온의 모습은 강민 특유의 짙은 눈빛과 해사한 미소 그리고 프레시한 에너지로 장면마다 개성 넘치게 담아내며 '성장 서사 2막'의 서막을 열 예정이다.앞서 강민은 웹드라마 '손가락만 까딱하면'에서 남다른 기타 연주 실력과 천재적인 작곡 능력을 지녔지만 과거 사연으로 인해 상처를 입게 된 다크한 인물 주선재 역을 연기하며 청춘의 불안과 설렘을 차분하게 그려낸 바 있어 이번 작품에서 '강민표 히어로 이온' 탄생 예고로 호기심을 자극한다.강민은 '보이즈 2 플래닛'에서 터진 성장 가능성과 매력을 '점프보이 LIVE'로 옮겨가 더욱 뜨겁게 점프할 전망이다. 27일 16시 킷츠에서 전편이 독점 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr