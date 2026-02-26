사진=텐아시아DB

Mnet '엠카운트다운'이 대세 아티스트들의 귀환과 새로운 유닛의 등장으로 2월의 마지막 목요일 밤을 뜨겁게 달군다.26일(목) 방송되는 '엠카운트다운'에서는 아이브(IVE)와 하츠투하츠(Hearts2Hearts)의 신곡 최초 공개 무대를 비롯해 NCT JNJM의 유닛 데뷔, 그리고 황민현과 QWER의 스페셜 스테이지까지 다채로운 라인업이 펼쳐질 예정이다.가장 먼저 시선을 사로잡는 것은 글로벌 신드롬의 주역 아이브의 신곡 최초 공개 무대다. 아이브는 신곡 'BLACKHOLE' 무대를 통해 한층 더 강력해진 카리스마와 블랙홀처럼 빠져드는 압도적인 몰입감을 선사할 예정이다. 매번 독보적인 콘셉트로 대중을 매료시킨 아이브가 이번에는 어떤 퍼포먼스로 글로벌 팬심을 정조준할지 기대가 모인다. 이어 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 역시 신곡 'RUDE!' 무대를 방송 최초로 선보이며 특유의 에너제틱하고 힙한 매력을 가감 없이 발산한다.글로벌 K-POP 팬들의 이목을 집중시킬 핫 데뷔 무대도 준비되어 있다. 새로운 유닛으로 출격하는 NCT JNJM(엔시티 제노재민)은 신곡 'BOTH SIDES' 무대를 통해 성공적인 데뷔 신호탄을 쏜다. 이들은 유닛 특유의 완벽한 시너지와 곡명처럼 다채로운 '양면의 매력'을 선보이며 음악 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍을 계획이다.이번 주 방송을 더욱 풍성하게 만들 스페셜 스테이지들도 빼놓을 수 없다. 지난해 12월 전역한 솔로 아티스트 황민현이 'Truth' 무대를 꾸미며, 부드러운 카리스마와 섬세한 감정선으로 몰입감 높은 무대를 선보여 팬들의 마음을 설레게 할 전망이다. 황민현은 4월 Mnet 리얼리티 프로그램을 통해 워너원 공식 활동 종료 7년 만에 재결합한다고 알려졌다. 또한, '대세 밴드' QWER이 출격해 '행복해져라' 무대를 선사한다. 특유의 청량한 밴드 사운드와 기분 좋은 에너지를 통해 시청자들에게 안방 1열에서의 힐링을 선물할 예정이다.이날 방송에서는 신곡 최초 공개 무대를 갖는 하츠투하츠의 이안, 유하, 지우가 스페셜 MC로 마이크를 잡는다. 무대 위 강렬한 모습과는 또 다른, 3인 3색의 다채로운 매력과 찰떡 호흡으로 '엠카운트다운'에 신선한 활력을 불어넣으며 매끄러운 진행을 선보일 것으로 기대된다.글로벌 팬들을 열광케 할 다채로운 무대들로 꽉 채워진 '엠카운트다운'은 26일(목) 오후 6시에 생방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr