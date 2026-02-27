사진=텐아시아DB

사진=SBS 파워FM

2010년 한국에서 데뷔한 씨엔블루 강민혁(34)이 '이인권의 펀펀투데이'에 출연해 유쾌한 입담과 훈훈한 매력을 전했다.26일(목) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '이인권의 펀펀투데이'(이하 '펀펀투데이')에는 씨엔블루의 드러머이자 배우로 활동 중인 강민혁이 게스트로 출연해 DJ 이인권과의 친분을 바탕으로 편안하고 재치 있는 토크를 선보이며 아침부터 청취자들에게 즐거움을 안겼다.현재 CNBLUE 월드 투어 '3LOGY'를 진행 중인 강민혁은 바쁜 일정 속에서도 의리를 지키기 위해 출연했다고 밝혀 훈훈함을 더했다. 이날 방송에서 이인권 DJ는 강민혁에게 "대한민국 최고 미남 드러머는 누구라고 생각하냐"는 질문을 던졌고, 강민혁은 손사래를 치며 자신이 아니라는 겸손한 반응을 보여 눈길을 끌었다.이인권 DJ는 AI에게 직접 같은 질문을 던졌고, AI는 '대한민국 미남 드러머 1위'로 강민혁을 꼽으며 "명실상부한 드러머이자 비주얼의 대명사"라고 소개했다. 이어 깔끔하고 귀티 나는 외모로 데뷔 초부터 큰 사랑을 받았으며, 큰 키와 선한 이미지로 '드럼 치는 왕자님'이라는 수식어가 잘 어울리는 인물이라고 설명해 강민혁을 놀라게 했다.또한 강민혁은 직접 집필한 에세이 '다 그런 건 아니야'를 소개하며 진솔한 이야기를 전했고, 향후 개정판이 출간되면 다시 한번 출연하겠다는 약속을 전해 청취자들에게 기대감을 안겼다. 방송 내내 이인권 DJ와의 자연스러운 티키타카로 웃음을 더한 강민혁은 끝까지 밝은 에너지로 훈훈한 분위기를 이어갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr