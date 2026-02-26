사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '구해줘 홈즈'

신봉선이 인플루언서 ‘니야’ 아버지에게 죄송한 마음을 털어놓는다.오늘(26일) 방송되는 MBC ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 코미디언 김대희, 장동민, 신봉선이 세월에 따라 변화해 온 다양한 형태의 K-본가 임장에 나선다.세 사람은 과거 개그콘서트의 화제 코너였던 ‘대화가 필요해’ 가족 콘셉트를 재현한다. 이들은 정통 본가부터 현대식 ‘요즘’ 본가까지 시대의 흐름에 따라 달라진 주거 형태를 직접 살펴보며, 20년 간 다져온 찰떡 호흡으로 리얼한 가족 케미를 선보일 예정이다.이들은 부모님과 함께하는 본가 살이가 하나의 콘텐츠가 된 집도 방문한다. SNS에서 아빠 놀리는 딸의 영상으로 화제를 모은 인플루언서 ‘니야(본명 조정원)’를 만나기 위해 천호동으로 향한다. 니야는 약 40만 명의 팔로워를 보유하고 있으며, 최고 조회수 약 1200만 회를 기록할 정도로 큰 인기를 끌고 있다. 이날 방송에서는 니야와 아버지의 유쾌한 현실 관계성을 확인할 수 있다.무뚝뚝한 첫인상과 달리 질문마다 잠시 생각에 잠기는 듯한 ‘버퍼링 화법’을 보여주는 아버지의 반전 매력에 현장은 웃음바다가 된다. 띄엄띄엄 이어지는 독특한 말투에 딸 역시 웃음을 참지 못한다. 이를 지켜보던 양세찬은 “아버님 자체가 콘텐츠”라고 감탄한다. 장동민 역시 “방송 20년 하면서 처음 보는 캐릭터”라며 웃음을 더한다.이후 신봉선과 장동민은 본격적인 집 임장에 나서 집안을 꼼꼼히 살피며 니야 가족의 일상을 엿본다. 한편 아버지와 단둘이 남게 된 김대희가 자신을 ‘꼰대희’라고 소개하며 ‘대한민국 고깔 꼰 씨’라고 밝힌다. 아버지는 의아해 하면서도 이를 믿어보려는 반응을 보여 또 한 번 웃음을 자아낸다. 이어 스튜디오에서는 신봉선이 촬영 중 아버지를 속인 일이 있다며 미안한 마음을 고백한다. 과연 그 사연은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.'구해줘! 홈즈' K-본가 편은 오늘(26일) 밤 10시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr