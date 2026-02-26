'정신병원 입원' 현주엽 아들, 결국 가출했다…"손대지 마, 父 잘못 인정해라" ('아빠하고')[종합]

사진제공=TV조선

현주엽의 아들 현준희가 가출하는 돌발 상황이 벌어졌다.지난 25일 방송된 TV조선 예능 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 현주엽은 잠시 외출한 아들의 방을 정리하다 말고 책상을 뒤졌고, 준희가 ‘첫사랑 누나’와 함께 찍은 네 컷 사진과 토끼 인형 키링을 발견했다. 게다가 프라모델까지 망가뜨려 위기에 빠졌다. 집에 와 아빠가 자신의 방에 있는 모습을 본 준희는 “왜 건드리냐. 나한테 엄청 소중한 거다. 누나랑 커플로 맞춘 거다. 프라모델 한정판에 비싼 거라 손대지 말라고 했지 않냐”며 격분했다.결국 감정을 주체하지 못한 준희는 마이크를 빼고 촬영을 거부하며 가출했다. 아들의 화난 이유를 알지 못하는 현주엽에 전현무는 “나도 준희 나이대에 예민했다. 개인 물건은 건드려도 상관없는데 이성 문제는 컸다. 여자인 친구랑 스티커 사진 찍을 수도 있고, 아무것도 아닌데 그 사진 하나로 부모님은 ‘얘 누구냐’, ‘공부 잘하냐’고 몇 시간을 이야기한다”라며 엄마의 간섭 때문에 힘들었던 경험담을 전했다.놀란 현주엽은 아들을 찾아 나섰지만, 준희는 “아빠가 잘못했다고 인정할 때까지 안 들어가”라며 단호한 모습을 보였다. 그래도 현주엽은 아들의 화난 이유를 알지 못했고, 결국 준희는 “내 방에 왜 마음대로 들어오냐. 아빠 어린 시절에 방에 할머니가 막 들어오면 기분 좋았냐”며 분을 토했다. 추운 날씨가 걱정됐던 현주엽은 설득 끝에 겨우 아들과 다시 집으로 돌아올 수 있었다.준희는 “문을 잠그고 혼자 있고 싶을 때도 있는데 문고리가 없어 프라이버시가 없다”라며 사생활을 존중받지 못하는 불만을 터트렸다. 전현무는 “이미 방이 자기만의 공간이 아닌 거다. 문을 떼어버린 것과 같다”며 경악했다. 과거 건강 악화로 정신 병원에 입원했던 아들을 걱정해 문고리를 없앴던 현주엽은 준희가 스스로 방을 정리하는 대신 사생활을 지켜주기로 약속하며 상황을 마무리했다.그 와중에 현주엽은 “지난번에 차였다면서 썸 타는 사이가 된 거냐, 사귀는 거냐. 왜 자꾸 넌 연애한다고 하냐”며 ‘첫사랑 누나’에 대해 캐물었다. 아빠의 팩폭에 준희는 “나도 연애하는 기분 좀 내보자”며 투덜거려 웃음을 자아냈다. 연애가 어려운 준희를 위해 현주엽은 “연애 잘 안다. 모르는 척하는 거다”라며 자신만만하게 연애 코칭에 나섰다. 현주엽 부자는 연애 이야기로 대화의 꽃을 피웠고, 한혜진은 “예전에는 안정환 삼촌이나 송훈 셰프 삼촌한테 속마음을 이야기했는데, 이제는 아빠한테 말하는 모습을 보니 변했다 싶었다”며 가까워진 두 사람 사이를 신기해했다.이후 수면 문제 때문에 정신건강의학과 약을 먹고 있는 현주엽은 아들과의 대화 후 거실에서 잠시 눈을 붙였다. 준희는 지나가다 그런 아빠의 모습을 말없이 지켜보더니 불을 끄고 외투를 아빠에게 덮어주고는 방으로 들어갔다. 준희는 “평소에 잘 안 주무시던 분이 낮잠 주무시는 걸 처음 봤다. 오늘 많이 힘드셨구나 생각했다”고 속마음을 밝혔다. VCR로 아들이 자신을 챙기는 모습을 처음 본 현주엽은 “아빠를 많이 생각해 준다고 느꼈다”며 감동했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr