박지훈, '국민 저장남'으로 대박 났던 과거…"'나 찍혔다' 싶어"('유퀴즈')

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

박지훈이 '프로듀스 101' 시즌2 오디션 때를 회상하며 당시 마음가짐과 일화를 전했다.25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 박지훈이 출연했다.박지훈은 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에 출연해 그룹 워너원 멤버로 데뷔했다. 프로그램 방영 당시 윙크하는 원샷으로 '윙크남'이라는 별명을 얻었다. 또한 '내 마음 속에 저장'이라는 애교로 유행어를 만들며 '국민 저장남'이라고도 불렸다.박지훈은 경연 당시를 회상하며 "이왕 나온 김에 뭐라도 해보자 싶었다"고 말했다. 유재석은 "나도 존재감을 한번 뽐내보자"라고 맞장구쳤다.박지훈은 "렌즈가 저한테 와 있는 게 느껴졌다. 빨간불이 떠 있는 게 느껴졌다"라며 "'어? 됐다. 찍혔다'라는 생각이 들더라. '나 찍혔나 보다' 싶었다"고 전했다. 유재석은 "소위 말하길 '한 컷 먹었다'"라며 방송계 용어로 맞장구쳐 웃음을 안겼다.'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다. 박지훈은 비운의 왕 단종 역으로 인생 캐릭터를 만났다는 호평을 받고 있다. '왕과 사는 남자'는 현재까지 621만 관객을 모으며 흥행하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr