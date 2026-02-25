사진=KBS2

사진=KBS2

이수경이 '심우면 연리리'를 통해 팔색조 매력을 선보인다.3월 26일(목) 밤 9시 50분 방송 예정인 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리'는 청정 살벌(?) 구역 '연리리'로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.극 중 이수경은 회사에 묶인 남편 대신 세 아들을 홀로 키운 '슈퍼맘' 조미려 역을 맡았다. 그는 SNS 인플루언서로 활동 중인 주부로, 농사지식도, 시골살이 경험도 전무한 상태에서 가족을 따라 연리리로 이주하게 된다.오늘(25일) 공개된 스틸에서 이수경은 조미려의 첫인상을 단번에 각인시키며 시선을 사로잡는다. 적응력 만렙인 조미려는 특유의 해맑은 미소로 마을 주민들의 마음을 무장 해제시키려 하지만, 정작 농촌 생활은 생각처럼 만만치 않다. 늘 밝기만 할 것 같던 그녀의 얼굴에 드리운 깊은 근심은 무엇일지, 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 더욱 자극한다.이수경은 톡톡 튀는 개성과 씩씩함을 살리며 현실적인 공감대를 자아내는 캐릭터를 완벽히 소화할 전망이다. 박성웅과 손잡고 KBS 안방극장을 찾은 이수경은 상상 이상의 난관에 부딪히며 적응기를 펼칠 조미려 역을 찰떡 소화해 목요일 안방극장에 연리리 발령 주의보를 내릴 예정이다.이수경이 보여줄 다채로운 활약이 기대되는 동시에, 남편으로 호흡을 맞출 박성웅(성태훈 역)과의 케미 역시 또 다른 관전 포인트로 떠오르고 있다.목요일 안방극장을 책임질 '심우면 연리리'는 '24시 헬스클럽', '크레이지 러브', '출사표' 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡고, '결혼하자 맹꽁아!', '태풍의 신부'를 집필한 송정림 작가와 '연애 빠진 로맨스'를 집필한 왕혜지 작가가 의기투합했다. 여기에 배우 박성웅과 이수경이 부부로 호흡을 맞춰 믿고 보는 조합으로 화제를 모으고 있다.'심우면 연리리'는 3월 26일(목) 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr