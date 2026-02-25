사진=김한주 SNS

밴드 ‘실리카겔(Silica Gel)’ 멤버 김한주가 결혼 소식을 전했다. 이와 함께 축하를 건넨 화려한 연예계 인맥이 공개돼 더욱더 관심을 끈다.김한주는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 흰색 의상을 맞춰 입은 김한주와 연인이 갯벌을 배경으로 웨딩 화보를 촬영하는 모습이 담겼다. 업계에 따르면 두 사람은 15년간 교제해 온 것으로 알려졌다.김한주가 직접 결혼을 알리자 그룹 방탄소년단의 알엠(RM)도 댓글을 통해 축하 인사를 남겼다. RM은 평소 실리카겔 멤버들과 친분이 있는 것으로 전해진다. 특히 김한주는 RM의 솔로 2집 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right Place, Wrong Person)’(2024) 타이틀곡 ‘로스트!(LOST!)’ 작곡에 참여한 인연이 있다.RM뿐 아니라 가수 던과 소수빈, 박문치, 바밍타이거의 어비스·산얀, 크라잉넛 한경록, 솔루션스 박한솔, 배우 심은경과 이종원 등도 축하 메시지를 더했다. 실리카겔 멤버들의 축하도 이어졌다. 김한주는 팀 내 두 번째 기혼자가 되며, 앞서 김건재가 결혼했다.실리카겔은 지난 2015년 EP ‘새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각’으로 데뷔했다. 독창적인 음악 색깔로 팬층을 형성하며 국내외에서 꾸준한 사랑을 받아왔다. 올해는 케이스포돔(구 체조경기장) 입성을 앞뒀다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr