박지훈, 온 가족 신분 상승…왕족 되고 "말투 바뀌어"('유퀴즈')

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

박지훈이 왕 역할을 맡은 후 가족들의 말투도 바뀌었다고 밝혔다.25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 박지훈이 출연했다.MC 유재석은 "왕 역할이니까, 단종 역할이니까, 가족 분들이 평소 인사도 다르게 하지 않았나"라고 물었다. 박지훈은 가족들이 '단종대왕님, 피곤하시지요', '오늘 하루도 파이팅하세요' 등이라고 메시지를 남겼다고 밝혔다.박지훈은 "가족들의 말투가 그렇게 바뀌어 있더라"며 웃었다. 유재석은 "맞다. 가족들도 지금 다 왕족이다"라며 맞장구쳤다. 유재석의 입담에 박지훈은 "맞다. 맞다"며 웃음을 터트렸다.'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다. 배우 유해진, 박지훈 등이 주연을 맡았다. 박지훈은 비운의 왕 단종 역을 맡아 호평을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr