충주맨 / 사진 = 충주시 유튜브 채널 캡처

충북 충주시 공식 채널을 100만 구독자로 이끈 '충주맨' 김선태 주무관이 10년 간의 공직 생활을 마치고 사직서를 제출한 가운데 집단 따돌림 의혹을 조사해달라는 민원이 접수됐다.한 매체에 따르면 24일 충주시는 최근 국민신문고를 통해 김 주무관을 둘러싼 집단 따돌림이 있었는지 조사해야 한다는 민원이 여러 개 접수된 것을 확인했다. 이에 충주시 감사담당관실은 홍보담당관실이나 주변 직원들을 대상으로 해당 의혹을 조사했지만 집단 괴롭힘은 확인되지 않았다고 밝힌 것으로 전해졌다.김 주무관은 최근 사직서를 제출하고 연차를 소진하고 있다. 이 가운데 지난 15일 한 온라인 커뮤니키에는 '전 충주시 공무원입니다'라는 제목의 글이 게재됐다. 작성자는 "충주시 공무원 조직 내 시기와 질투가 엄청났다"며 "2024년 당사 충주 홈페이지에서 김선태를 검색하면 연관 검색어에 주무관님 욕이 떴다"고 주장하며 사진을 공개했다. 이후 온라인 상에서는 김 주무관이 "공적 사회의 질투와 시샘에 밀려 조직을 떠난 것 아니냐"는 추측이 제기됐다.일각에서는 김 주무관이 충주시를 떠나는 이유를 조길형 전 충주 시장의 사퇴에서 찾았다. 이 과정에서 김 주무관이 지난해 1월 유튜브 채널 '이면서다'의 '충주맨이 프리선언하면 과연 잘 될까?'라는 제목의 영상에 출연해 "이건 그냥 속설이지만 (인사권자의 교체는) 정권이 바뀌는 거랑 다름 없지 않냐. 그러면 이제 학살이 일어날 활률이 높다"고 한 발언이 재조명됐다.한편, 김 주무관은 사직 발표 이후 강훈식 대통령 비서실장과 만난 사실이 알려져 청와대 채용 제안설에 휩싸인 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr