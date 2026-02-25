사진=텐아시아DB/김규리 SNS

사진=김규리 SNS

배우 김규리가 가수 DJ DOC 출신 이하늘, 정재용이 운영하는 곱창 가게의 영업 정지설에 대해 사실과 다르다고 선을 그었다.김규리는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "'영업정지 2개월'이라는 기사를 보고 깜짝 놀라 여기저기 확인해봤다"며 "직접 연락드려 확인했으나 현재 정상적으로 영업 중이라고 한다"고 적었다. 이어 "남을 까고 괴롭히고 상처 주려면 먼저 잘 알고 해야 한다"며 챗지피티 검색 결과를 인용해 "챗지피티도 알고 있는데 모르면 검색이라도 좀…(하라)"고 덧붙였다.그는 "기자들이 기사를 쓸 때는 정확한 정보를 알려줘야 사회가 시끄러워지지 않을 것"이라고 지적했다. 김규리의 말에 따르면 그는 최근 자신의 유튜브 채널 구독자들과 함께 해당 곱창 가게에서 정모를 진행했다. 이후 일부 온라인 채널과 커뮤니티를 중심으로 식품위생법 위반 가능성과 영업 정지설이 제기됐으며, 구청에 민원이 접수된 것으로 전해졌다.김규리는 "괜한 소란으로 피해를 드린 것 같아 미안한 마음"이라고 밝히면서도 "영업방해를 넘어 인신공격까지 일삼고 있는 댓글 조작단들에 이하늘 측에서 고소한다고 하니 제 채널에 들어와 악플을 남기는 분들까지 자료를 넘겨드릴 예정임을 미리 알려드린다"고 경고했다.앞서 불거진 논란은 김규리가 팬 미팅을 위해 서울 은평구 연신내에 위치한 '형제곱창'을 방문하면서 촉발됐다. 김규리는 최근 자기 개인 채널에 이하늘과 정재용이 마이크를 들고 대표곡 '런 투 유(Run To You)'를 열창하는 모습과 그 곁에서 자신이 흥에 겨워 춤을 추는 영상 및 사진을 게재했다.이를 두고 일부 누리꾼은 식품위생법 위반 소지가 있다며 구청에 민원을 제기했다. 식품위생법에 따르면 일반 음식점에서는 손님의 노래나 춤 행위가 제한되며, 이를 어길 경우 1차 영업정지 1개월, 2차 2개월, 3차는 영업허가 취소 또는 폐쇄 처분까지 받을 수 있다. 이와 관련해 이하늘은 "노래 한 곡을 불러주자 신이 난 김규리가 춤을 췄는데 그 장면이 신고로 이어졌다. 불법 영업을 한 것도 아니고 이를 통해 장사한 것도 아닌데 단속이 이뤄졌다"며 억울한 심정을 내비쳤다.기사를 보고 깜짝 놀라서여기저기 여쭤보았습니다.우선, 유튭 <김규리tv몹시>에서2월1일 "형제곱창" 정모를 진행하였습니다.영상을 즐겁게 보신 분들 외에어떤 사이버렉카가 저격을 하고,지령받은 사람들이 구청에 민원을 넣은 모양입니다.저도 기사보고 너무 놀란 마음에이하늘님께 연락을 드렸습니다.결론.영업!! 원활히 하고 있다고 합니다. 휴~문제가 없는데문제를 만들려고 하는…그런 상황??저도 잘 몰라서Chat GPT에게 물어봤습니다...이렇다고 합니다. (이하 사진으로 내용 올려놓음)남을 까고 괴롭히고 상처 주려면..먼저….잘 알고 해야겠지요.챗지피티도 알고 있는데………모르면 검색이라도 좀….그리고기자님들께서도 기사를 쓰실때는정확한 정보를 알려주셔야 사회가 시끄러워지지 않겠지요.덕분에 저도 공부했습니다.어쨌든.더욱 즐거운 분위기를 위해 노래 한곡 부탁한 일이이런 소란을 만든것 같아 '형제곱창' 대표님들께죄송한 마음입니다.다음부터 더욱 유의하도록 하겠습니다.더불어, 영업방해를 넘어인신공격까지 일삼고 있는 댓글조작단들에게는'형제곱창' 측에서 고소한다고 하니..제 채널에 들어와 악플을 남기시는 분들까지자료를 넘겨드릴 예정임을미리 알려드립니다!!!"형제곱창" 더욱 많은 관심 갖어주시고요,직접가서 먹으며 응원합시다.'형제곱창'을 비롯한 모든 자영업자 대표님들을"몹시" 응원합니다!!이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr