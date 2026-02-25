사진=텐아시아DB

사진=C9엔터테인먼트

발레리나 최선아와 2016년 결혼한 가수 이석훈이 '사랑이란 건'으로 명품 보컬리스트의 진가를 발휘한다.이석훈은 25일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 새 디지털 싱글 '사랑이란 건'의 뮤직비디오 티저 영상을 오픈하며, 음원 일부를 최초로 공개했다.'사랑이란 건'은 사랑하는 이를 마주했을 때 느끼는 감사와 소중함, 그 속에 생겨나는 작은 불안까지 솔직하게 담아낸 곡이다. 이석훈은 소중한 사람과의 평범한 하루가 계속되기를 바라는 마음을 담아 진정성 어린 보컬을 들려준다.이날 공개된 티저에서 이석훈은 업라이트 피아노를 연주하며 '사랑이란 건'을 가창했다. 이석훈의 담백하면서도 호소력 짙은 보컬은 음원 일부만으로도 귓가를 포근하게 물들였다. 건반 위를 유려하게 오가는 손끝과 곡에 온전히 몰입한 눈빛도 진한 여운을 남겼다.콘덴서 마이크에 목소리를 녹음하는 이석훈의 명품 보컬리스트 면모도 빛을 발했다. 이석훈은 차분한 무드 속 진중한 표정으로 노래에 집중하며 탄탄한 내공과 섬세한 감성을 동시에 선보였다.이번 '사랑이란 건'은 이석훈이 지난해 8월 발매한 미니 5집 '새로, 쓰임' 이후 6개월 만이자 새해 처음으로 선보이는 신곡이다. 이석훈의 독보적인 가창력과 깊이 있는 메시지가 올봄 많은 이들에게 따뜻한 위로를 선사할 전망이다.이석훈의 신곡 '사랑이란 건' 음원과 뮤직비디오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr