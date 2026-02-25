박지훈, 시사회 다음날 조모상 당했다…"치매 투병, 날 기억하지 못하셔"('유퀴즈')

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

박지훈이 돌아가신 할머니를 떠올리는 모습으로 뭉클함을 자아냈다.25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 박지훈이 출연했다.박지훈은 최근 조모상을 당했다는 사실을 밝혔다. MC 유재석은 "할머니를 생각하며 이 영화를 찍었다더라"며 "시사회 다음 날 할머니께서 돌아가셨다고 들었다"고 조심스럽게 언급했다.박지훈은 "할머니께서 치매였다. 저를 기억하지 못하셨다"며 "물어보고 싶다. 꿈에라도 나오신다면 꼭 물어보고 싶은 게 있다"고 털어놔 먹먹함을 안겼다.'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다. 배우 유해진, 박지훈 등이 주연을 맡았다. 박지훈은 비운의 왕 단종 역을 맡아 호평을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr