방송인 전현무가 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 팝페라 거장 임형주의 엄마 헬렌 킴을 보며 감탄한다.25일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 인정과 칭찬을 갈구하며 엄마 헬렌 킴과 애증 관계를 보여주던 임형주가 뜻밖의 고백을 전한다. 임형주는 "요즘 드는 생각이 저렇게 잔소리해주는 사람은 내 주변에 딱 한 사람, 엄마밖에 없다는 생각이 든다"고 밝힌다. 이어 임형주는 임형주 모자의 절친인 김수현 작가가 해준 조언을 떠올린다.임형주는 "김수현 선생님이 '너는 어쩜 그렇게 네 엄마 마음을 모르니. 난 절대 네 엄마처럼 못 해. 네가 불구덩이 들어가면 엄마는 0.1초 만에 달려갈 거야'라고 말씀하셨다. 내가 죽을 때까지 엄마 마음을 모를 것 같다는 생각이 들었다"며 눈물을 흘린다.임형주는 수많은 최초, 최연소 타이틀로 세상의 인정을 다 받았지만, 소속사 대표이자 어머니인 헬렌 킴은 "칭찬과 응원이 안주하게 할 것 같았다"라며 칭찬을 아낀다. 임형주가 엄마로부터 제일 많이 듣는 말은 "시끄러"일 정도로 두 사람 사이에 다정한 말은 찾아보기 어려운 상황. 결국 임형주는 자신이 아무리 칭찬과 애정을 갈구해도 여전히 칭찬에 인색한 어머니에게 서러움을 토해낸다.그러나 알고 보니 임형주가 없는 자리에서 헬렌 킴은 아들 자랑에 여념이 없는 뜻밖의 모습을 보인다. 임형주의 독창회에 참석한 헬렌 킴은 무대 뒤에서 아들을 바라보며 활짝 웃는다. 공연 뒤 포토타임을 하는 아들 뒤로 헬렌 킴이 관객과 나눈 대화도 모두를 놀라게 한다. 임형주 어머니 헬렌 킴이 관객에게 건넨 뜻밖의 이야기는 본 방송에서 공개된다.VCR을 본 전현무는 "저런 표정으로 보고 계셨다"며 헬렌 킴의 반전에 감탄한다. 수빈도 "자랑 많이 하신다"며 신기해한다. 한혜진은 "얼마나 뿌듯하시겠냐"며 엄마의 마음에 공감하면서도 "저런 모습 보신 적 있냐"고 임형주의 반응을 궁금해한다. 스튜디오에서 엄마의 모습을 처음 목격한 임형주는 "전혀 못 봤다"고 엄마의 애정을 느끼며 눈시울을 붉힌다.'아빠하고 나하고 시즌3'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr