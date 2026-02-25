이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '전원주인공'

배우 전원주과 며느리와의 만남에서도 알뜰한 소비 습관을 보였다.24일 채널 '전원주인공'에는 "뻥 뚫린 뒷머리 커버하러 며느리와 가발 맞추고 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.전원주는 며느리와 함께 남대문 시장을 방문했다. 전원주는 며느리를 만나기 전 "살림도 잘하고 나를 많이 도와준다"며 칭찬을 아끼지 않았다.이어 "며느리인데도 아들이나 딸처럼 나한테 찰싹 달라붙어 잘한다"며 신난 기색을 보였다. "며느리에게 잘해야 결국 아들에게 돌아간다"는 본인만의 확고한 철학을 밝히기도 했다.남대문 시장에서 만난 두 사람을 향해 상인들의 인사가 이어졌고, 전원주는 흐뭇하게 웃었다. 또 며느리가 점심을 사겠다고 했지만 "내가 돈이 많지 네가 많냐"며 직접 계산을 마쳤다.식사 후 며느리와 함께 카페에 들린 전원주는 "하나면 시켜! 하나"고 며느리에게 외쳤고, 며느리는 "라테 하나 시켜서 나눠 먹자"고 말했다. 제작진은 "그 시어머니에 그 며느리다"는 자막을 달아 웃음을 안겼다.며느리는 "요즘 카페에서는 거의 1인 1잔 아니냐"며 "어머니 세 명이서 하나는 너무 심하다. 두 잔 시키자 해도 '그래도 하나만 시켜!' 이러시니까 남편이랑도 1잔 시켜서 나눠 마신다"고 폭로해 폭소케했다.전원주는 "청와대에 두 번 들어갔다. '절약상', '저축상' 두 번 받았다. 아끼면 이렇게 큰 상이 온다"며 "어디 가면 휴지 쓰다 남으면 일단 주머니에 넣는다. 재활용한 휴지가 집에 한가득이다. 컵이나 그릇도 가지고 다닌다. 남은 것 가져오려고"며 남다른 자신만의 절약 정신을 밝혔다.특히 며느리가 "커피를 나눠 마시자"며 가방에서 종이컵을 꺼내자 제작진은 "종이컵 가지고 다니는 사람 처음 봤다. 대단하다. 전원주 선생님을 뛰어넘는 거 아니냐"며 감탄했다. 전원주도 "나도 놀럤다. 오늘 나한테 원하는 거 있으면 얘기해라. 돈만 빼고"며 놀라움을 감추지 못했다.한편 전원주는 수십억을 모은 자산가로도 널리 알려져 있다. 전원주의 재산은 주식 30억 원, 금 10억 원을 이외에도 서울 신촌의 건물과 청담동 아파트 등을 보유하고 있는 것으로 전해졌다. 지난해 12월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했던 전원주는 "2011년 SK 하이닉스를 2만 원에 매수했었다"면서 "1987년 500만 원으로 시작한 주식이 현재 수익률 600%를 넘는다"고 말했다."다른 것을 안 사고 금을 샀었다. 탤런트실에서도 금을 모아서 열쇠를 만들어서 가득 넣어놓곤 했었다"면서 "은행에도 직접 간 적이 없다. 은행에서 태우러 오고, 특실로 들어간다"며 VVIP 고객임을 직접 인증했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr