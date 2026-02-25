사진=MBN '무명전설'

코미디언 양세형이 트로트 가수의 노래 실력을 평가하는 심사위원으로 발탁됐다.25일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 MBN 새 예능 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 김우진 PD를 비롯해 가수 아나운서 김대호, 가수 장민호, 남진, 주현미, 조항조, 신유, 강문경, 손태진, 임한별, 양세형 등이 참석했다.'무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')은 99인의 남자 무명 가수들이 단 하나의 왕좌를 차지하기 위해 맞붙는 초대형 트롯 서바이벌 프로그램이다.심사위원으로 개그맨 양세형이 있어 눈길을 끈다. 그는 "개그계에만 오래 있어서 제가 감히 노래하는 사람들의 실력을 평가할 수는 없다"면서도 "다만 그 자리에서 제가 할 수 있는 역할은 사람의 마음을 얻는 것이라고 본다"고 소신을 밝혔다.그는 "대학로에서 오래 또 수많은 공연을 하면서 관객들의 마음을 얻기 위해 끊임없이 노력해 왔다. 저 외에 비가수 출신 출연자 홍현희, 한채영 씨 역시 각자의 분야에서 사람의 마음을 얻는 법을 잘 아는 분"이라고 강조했다.그러면서 양세형은 "도전자들이 무대 위에서 관객과 어떻게 소통하고 에너지를 전달하는가에 대한 부분은 제가 할 수 있는 역할이라고 생각해 출연하게 됐다"고 말했다.아울러 양세형은 도전자들에 대해 "무명에서 전설이 되기 위해 마지막이라는 심정으로 임하고 계신다"며 "그 어떤 전쟁보다 치열하다고 볼 수 있다. 출연자 분들의 무대를 보시면 따뜻한 감동을 느끼실 것"이라고 덧붙였다.한편 '무명전설'은 이날 밤 9시 40분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr