사진=MBN '무명전설'

서바이벌 프로그램 출신 방송인 김대호가 오디션 프로그램 MC로 발탁됐다.25일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 MBN 새 예능 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 김우진 PD를 비롯해 가수 아나운서 김대호, 가수 장민호, 남진, 주현미, 조항조, 신유, 강문경, 손태진, 임한별, 양세형 등이 참석했다.'무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')은 99인의 남자 무명 가수들이 단 하나의 왕좌를 차지하기 위해 맞붙는 초대형 트롯 서바이벌 프로그램이다.공동 MC로는 아나운서 김대호와 가수 장민호가 나선다. 김대호는 장민호와의 호흡에 대해 "현장에 후배들도 많고 형님과 함께 진행하게 돼 걱정이 있었다"면서도 "막상 함께해 보니 걱정이 무색할 만큼 편하게 이끌어주셨다. 오랜만에 든든한 형을 만난 기분"이라고 밝혔다.김대호는 출연을 결심을 앞두고 깊은 고민이 있었다고 털어놨다. 그는 "지난해 퇴사하면서 프리랜서로 다시 출발선에 서 있는데, 그런 상황에서 오디션 MC를 맡는다는 것 자체가 부담이었다"고 했다.이어 "전현무, 김성주 등 업계에서 오디션 프로그램을 진행하고 계신 선배들도 계시기 때문에 부담이 된 것도 있다"면서도 "걱정도 있지만 제게도 큰 기회이자 초심을 떠올리게 하는 계기가 될 것 같아서 출연을 결심했다"고 설명했다.김대호는 '무명전설' 속 자신의 역할에 대해 '공감형 MC'라고 강조했다. 그는 "나 역시 오디션 출신이다. 2011년 MBC '신입사원'이라는 프로그램을 통해 아나운서로 입사했다"면서 "그 과정의 긴장과 절박함을 누구보다 잘 안다. 오디션 선배로서 현실적인 조언을 해줄 수 있다는 점이 제 강점이자 차별점"이라고 자신감을 보였다.한편 '무명전설'은 이날 밤 9시 40분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr