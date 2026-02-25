사진=이재시 SNS

전 축구 국가대표 출신 이동국의 첫째 딸이 유튜브 실버 버튼을 받았다.이재시는 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "감사합니다"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이재시가 운영하는 유튜브 채널 '지금 몇시 재시'가 구독자 10만명을 돌파하면서 실버 버튼을 받은 모습. 그는 동영상 약 108개로 이같은 성과를 이뤄 눈길을 끌었다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.그중 쌍둥이 딸 재시는 미국에 있는 패션 대학교에 재학 중이며, 둘째 딸은 최근 골프 대회에서 상을 거머쥐었다. 설아와 수아는 초등학교를 졸업했고 '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었던 막내 시안 군은 아빠를 따라 축구에 재능을 보이며 각종 대회를 휩쓸고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr