최강록, 우승 후 근황 드디어 밝혀졌다…"업장 운영 NO, 일은 계속"('침착맨')

최강록 셰프 / 사진제공=넷플릭스

사진=침착맨 유튜브

최강록 셰프가 현재 운영 중인 업장이 없다고 직접 밝혔다.24일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '지독하게 숨 막히는 최강록 초대석'이라는 영상이 게시됐다.넷플릭스 시리즈 '흑백요리사2' 우승자인 최강록은 침착맨 유튜브에서 자신의 근황을 솔직하게 털어놨다. 침착맨은 "따님과 시간을 보내고 있나"라고 물었다. 최강록은 "요즘 방학이고 가게가 없다 보니 (딸과) 보내는 시간이 많아졌다"고 답했다. 침착맨이 "가게가 생기면 같이 보내는 시간이 없을 수밖에 없잖나"라고 하자 최강록은 공감했다.새 업장 운영 계획에 대해 최강록은 '지금 운영하는 업장은 없다'고 밝혔다. 최강록은 "나이가 들고 힘이 없어지면 국숫집을 하고 싶다고 한 번 말씀드린 적이 있다. 지금은 아직 힘이 있다"고 말했다. 이어 "루틴을 잘 만들어서 그 루틴을 쫓아가면 되는 일을 하고 싶다는 게 제 생각인데, 그 품목이 국수"라고 이유를 설명했다.침착맨은 "당분간은 하실 생각이 없으신 거냐"라고 질문했다. 최강록은 "지금 여력이 안 된다. 뜻이 맞는 친구도 구해야 된다"라고 현실적인 고민을 토로했다.식당 운영의 가장 큰 어려움으로는 '사람'을 꼽았다. 최강록은 "같이 하던 친구들은 다 성장해서 자기 하고 싶은 걸 하러 나갔다. 가게의 우두머리가 됐다"며 "계속 뽑고 나가는 과정이 제일 힘들다"고 털어놨다. 침착맨이 "레귤러로 끝까지 갈 수 있는 사람이 있으면 좋지 않냐"고 하자, 최강록은 "로봇이 필요하다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 그러면서도 "로봇도 많이 알아봤다. 사람을 대신할 수 있는 로봇은 없다. 결국 사람을 찾아야 한다"고 현실을 짚었다.최강록은 당분간은 독립 매장 운영 대신, 음식 관련 프로젝트와 협업에 집중할 전망이다. 그는 "일단은 칼을 놓지 말자는 게 제 각오"라며 "음식 쪽 일은 계속 할 거다. 시기에 맞게 아이템이 선정되면 이어가겠다. 당분간 식당은 없지만 일은 놓지 않고 계속 하고 있다"며 개업 가능성을 열어뒀다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr