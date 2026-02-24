/ 사진=텐아시아 DB

넷플릭스(Netflix) 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 더욱 기묘하고 거대해진 미스터리와 마주한다.'미스터리 수사단' 시즌 2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등 독보적인 장르를 구축한 정종연 PD가 지난 2024년에 선보여 화제를 모은 작품.그 두 번째 시즌에 대한 기대가 뜨거운 가운데 야외로 스케일을 키운 오픈월드 어드벤처로 화끈하게 귀환했다. 짙어진 미스터리 세계관 속 야외로 확장한 사건들이 색다른 긴장감과 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다. 초자연적인 사건을 파헤치고 미션을 해결하는 수사단의 팀워크도 레벨 업 했다. 경력직 수사단 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나는 노련한 수사 본능을 장착하고 활약할 준비를 마쳤고, 신입 수사단원 가비는 에너지 충만한 활력을 더한다.무엇보다 시즌 2는 야외로 수사 무대를 넓혀 보다 입체적인 수사가 펼쳐진다. 수사단이 해결해야 할 3개의 미스터리 사건 역시 흥미롭다. 문제 풀이, SF, 스릴러 등 결이 다른 미스터리가 하나의 세계관으로 이어지며 어드벤처 추리 예능의 장르적 쾌감을 배가할 전망.확장된 스케일의 미스터리 수사를 예고해 팬들의 기대가 뜨거운 가운데, 이날 공개된 ‘블랙룸’, ‘디 아더’, ‘백수담의 비밀’ 스틸은 수사단이 맞닥뜨릴 3개의 미스터리에 대한 호기심을 더욱 자극한다. 정종연 PD가 “파괴적인 스토리를 도입했다”라고 강조한 첫 번째 사건 ‘블랙룸’은 세계관과 스토리를 확장한 ‘키 카드’ 에피소드다. 수사단의 문제 해결 능력과 협동 플레이의 묘미를 만끽할 수 있는 다채로운 퀘스트가 짜릿한 쾌감을 선사한다. 미지의 방 너머에는 어떤 예측불허의 퀘스트가 기다리고 있을지 궁금해진다.‘크리처물’을 바탕으로 한 두 번째 사건 ‘디 아더’는 괴생명체의 실체를 추적하는 과정이 긴박하게 펼쳐진다. 폐공장을 배경으로 한 리얼한 현장감, 숨 죽이며 동태를 살피는 수사단의 긴장감 어린 표정에서 몰입도 높은 퀘스트를 짐작게 한다. 수사단이 마주할 괴생명체의 존재는 무엇이고, 정체불명의 존재들이 끊임없이 압박해 오는 일촉즉발의 위기를 뚫고 수사단은 미션을 완수할 수 있을지 기대가 쏠린다.마지막 사건 ‘백수담의 비밀’은 한 마을에서 발생한 기묘한 사건을 추적하며 그에 얽힌 비밀을 파헤친다. 세트가 아닌 마을 전체를 로케이션으로 진행한 만큼, 몰입도 높은 에피소드를 기대하게 한다. 어딘가 음산한 마을에서 실마리를 찾는 수사단, 어둠이 깔린 저수지를 가르며 어딘가로 향하는 수사단의 모습은 새로운 에피소드에 대한 호기심을 더욱 자극한다.수사단원 역시 확장된 스케일로 돌아온 시즌 2에 대해 자신감을 내비쳤다. 이용진은 “세트의 디테일이 정말 압도적이다. 단순히 문제를 푸는 공간이 아니라 그 공간 자체가 하나의 단서처럼 느껴졌다”라고 파격적인 공간 구성에 놀라움을 표했다. 존박은 “디테일과 규모, 모든 면에서 스케일이 커졌다. 스토리나 구성 역시 예측불허한 순간이 가득해서 긴장을 놓을 수 없었다”라고 전했다.‘블랙룸’을 최애 에피소드로 꼽은 혜리는 “세트에 들어서는 순간부터 짜릿했다. 단계를 통과할 때마다 재미를 눈으로 느낄 수 있어서 도파민이 폭발했다”라고 남다른 애정을 드러냈다. 김도훈은 “시즌 1을 뛰어넘는 스케일과 예상치 못한 반전이 큰 충격이었다”라면서 “괴생명체에게 쫓겨본 경험은 인생 최고의 스릴로 남았다”라고 기대 심리를 자극했다. 카리나 역시 “세트 스케일에 놀랐다”라고 전해 궁금증을 높였다. 신입 수사단 가비는 “‘블랙룸’에서 맨 처음 장면과 숨겨진 장치를 보자마자 끝났다고 생각했다”라는 소감을 남겨 세계관 확장의 핵심 키가 될 ‘블랙룸’ 에피소드에 대한 호기심을 증폭시켰다.정종연 PD는 “미스터리라는 장르가 닿을 수 있는 가장 독특한 이야기와 익숙한 이야기를 두루 경험하게 하고 싶었다. 익숙한 이야기는 시청자들로 하여금 쉽게 몰입하게 할 것이고, 독특한 이야기들은 예상치 못한 전개로 시청자들을 놀라게 할 것”이라고 관전포인트를 짚었다.'미스터리 수사단' 시즌 2는 오는 27일 오후 5시, 오직 넷플릭스에서 9개의 모든 에피소드가 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr