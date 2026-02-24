사진제공=소속사

프로듀서 사이먼과 가수 챈슬러가 먀악 소지 혐의로 해외에서 체포된 것으로 전해진 가운데, 소속사 재이콥스가 사과문을 냈다.소속사 재이콥스는 24일 "최근 일부 언론을 통해 보도된 당사 소속 프로듀서들의 체포 소식과 관련해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 무겁게 받아들이고 있다"며 "당사는 현재 해당 사안과 관련된 사실관계 확인에 최선을 다하고 있으며, 진행 중인 모든 수사 과정에도 성실하고 적극적으로 협력하고 있다"고 밝혔다.이어 "아직 구체적인 내용이 확인되지 않은 상황인 만큼, 정확한 사실관계가 확인되고 상황이 정리되는 대로 추가 입장을 신속하고 투명하게 안내 드릴 예정이다"고 전했다. 또한 "다시 한번 이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.지난 23일 일본 현지 매체들에 따르면, 이날 새벽 일본 나고야 시내의 한 호텔 객실에서 마약단속법 위반 혐의로 현행범 4명이 체포됐다. 이들 중 프로듀서 사이먼, 가수 챈슬러가 포함된 것으로 전해졌다. 이들의 호텔 방에서는 코카인 4봉지와 대마 한 봉지가 발견됐으며, 경찰은 코카인 입수 경로 등을 조사 중인 것으로 알려졌다.사이먼은 2009년 MC몽 5집 앨범 수록곡 '로반줄아'와 '달마시안 러브'에 참여했으며, 2012년 그룹 달마시안 멤버로 데뷔해 활동하기도 했다. 2014년부터 프로듀서로 본격적인 활동을 시작해, 2018년 기획사 XGALX를 설립했다. 일본 걸그룹 XG(엑스지)의 제작자이기도 하다.챈슬러는 사이먼이 설립한 XGALX 소속 가수로, 과거 이단옆차기의 멤버로 활동할 당시 마이키라는 예명을 썼다. 2022년 3살 연하의 스튜어디스와 결혼해 지난해 10월 딸을 얻은 것으로 알려졌다. 챈슬러는 가수 강다니엘, 유주 등의 앨범 프로듀싱을 맡기도 했다.안녕하세요, (주)재이콥스 입니다.최근 일부 언론을 통해 보도된 당사 소속 프로듀서들의 체포 소식과 관련하여 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 무겁게 받아들이고 있습니다.당사는 현재 해당 사안과 관련된 사실관계 확인에 최선을 다하고 있으며, 진행 중인 모든 수사 과정에도 성실하고 적극적으로 협력하고 있습니다.아직 구체적인 내용이 확인되지 않은 상황인 만큼, 정확한 사실관계가 확인되고 상황이 정리되는 대로 추가 입장을 신속하고 투명하게 안내 드릴 예정입니다.다시 한번 이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드립니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr