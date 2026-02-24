KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 ‘우형제’ 은우-정우가 아빠와 함께 연탄 봉사에 나서 기특함을 자아낸다.
오는 25일 방송되는 ‘슈돌’ 610회는 ‘함께해서 더 좋은 날’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. ‘호우부자’ 김준호-은우-정우는 그동안 팬분들이 보내준 사랑에 대한 고마운 마음을 나눔으로 보답한다. 김준호와 은우, 정우가 연탄 1200장과 쌀 1100kg을 기부한 가운데, 연탄 700장을 직접 배달한 것.
최연소 연탄 봉사자 은우-정우는 “중꺽마!”를 외친 후 한 장에 3.65kg인 연탄을 두 손으로 번쩍 들어 국대 DNA 파워를 뽐낸다. 제 얼굴만한 연탄을 안고서 한 걸음씩 움직이며 연탄 배달을 돕는 은우, 정우의 모습에 김준호는 “우리 아들 너무 대견해”라며 기특함을 드러낸다. 이 가운데, 뜻밖의 이유로 정우가 휴업을 선언해 웃음을 자아낸다. 은우는 할머니 옆에서 과자를 먹고 있는 정우를 발견하고는 “정우 너 뭐하니? 일 안 하니?”라고 물어 정우를 뜨끔(?)하게 한다. 이에 정우는 “아빠, 비 와요”라며 마른 하늘에 비타령을 해 폭소를 유발한다. 지붕 위 눈이 녹아 물이 떨어지는 모습을 포착하고 재빠르게 “비 와서 연탄 못 나르겠어요”라며 귀여운 휴업을 선언한 것. 은우는 동생의 귀여운 작전에 태세를 전환, “여기 비가 와요”라며 정우를 지원 사격하며 끈끈한 우애를 자랑해 광대를 들썩이게 만든다고.
그런가 하면, 정우는 연탄 배달 모드 종료 후 바로 손자 모드를 가동한다. 정우가 극강의 친화력과 넉살로 할머니 옆을 지키자 랄랄은 “이 집 손자인 줄 알았다”며 웃음을 터트렸다는 후문.
최연소 봉사자 은우-정우의 ‘중꺽마’ 연탄 봉사와 귀여운 이유의 휴업 선언은 ‘슈돌’ 본방송에서 확인할 수 있다.
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
오는 25일 방송되는 ‘슈돌’ 610회는 ‘함께해서 더 좋은 날’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. ‘호우부자’ 김준호-은우-정우는 그동안 팬분들이 보내준 사랑에 대한 고마운 마음을 나눔으로 보답한다. 김준호와 은우, 정우가 연탄 1200장과 쌀 1100kg을 기부한 가운데, 연탄 700장을 직접 배달한 것.
최연소 연탄 봉사자 은우-정우는 “중꺽마!”를 외친 후 한 장에 3.65kg인 연탄을 두 손으로 번쩍 들어 국대 DNA 파워를 뽐낸다. 제 얼굴만한 연탄을 안고서 한 걸음씩 움직이며 연탄 배달을 돕는 은우, 정우의 모습에 김준호는 “우리 아들 너무 대견해”라며 기특함을 드러낸다. 이 가운데, 뜻밖의 이유로 정우가 휴업을 선언해 웃음을 자아낸다. 은우는 할머니 옆에서 과자를 먹고 있는 정우를 발견하고는 “정우 너 뭐하니? 일 안 하니?”라고 물어 정우를 뜨끔(?)하게 한다. 이에 정우는 “아빠, 비 와요”라며 마른 하늘에 비타령을 해 폭소를 유발한다. 지붕 위 눈이 녹아 물이 떨어지는 모습을 포착하고 재빠르게 “비 와서 연탄 못 나르겠어요”라며 귀여운 휴업을 선언한 것. 은우는 동생의 귀여운 작전에 태세를 전환, “여기 비가 와요”라며 정우를 지원 사격하며 끈끈한 우애를 자랑해 광대를 들썩이게 만든다고.
그런가 하면, 정우는 연탄 배달 모드 종료 후 바로 손자 모드를 가동한다. 정우가 극강의 친화력과 넉살로 할머니 옆을 지키자 랄랄은 “이 집 손자인 줄 알았다”며 웃음을 터트렸다는 후문.
최연소 봉사자 은우-정우의 ‘중꺽마’ 연탄 봉사와 귀여운 이유의 휴업 선언은 ‘슈돌’ 본방송에서 확인할 수 있다.
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT