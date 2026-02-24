사진제공=tvN

사진제공=tvN

2003년 데뷔한 배우 박신혜 주연의 드라마 '언더커버 미쓰홍'이 두 자릿수 시청률을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다.tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'이 뜨거운 화제성 속에 순항 중이다. 지난 21일 방송된 11회 시청률은 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국 기준 평균 10.6%, 최고 12.6%, 수도권 기준 10.7%, 최고 13.1%를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. tvN 타깃 2049 시청률 역시 전국과 수도권 모두 1위를 차지하며 전 채널 동시간대 정상을 지켰다.'언더커버 미쓰홍'에는 1997년 외환위기(통칭 IMF 사태)를 중심으로, 세기말 배경을 짐작할 수 있는 여러 요소가 자연스럽게 녹아들어 있다. 레트로 무드를 머금은 인테리어 소품이나 캐릭터들의 스타일링에 그치지 않고 시대를 관통했던 여러 사건이 극의 서사와 나란히 배치됨으로써 한층 입체감 가득한 드라마가 탄생했다.먼저 우리 사회에 크고 작은 상흔을 남긴 IMF 사태가 현실적으로 조명됐다. 한민증권은 구조조정을 통해 고용 인원을 무려 40% 감축하고 홍금보(박신혜 분)의 룸메이트 김미숙(강채영 분)은 극단적 선택을 시도하는 등 기업의 재정부터 개인의 삶까지 송두리째 바꾼 IMF 사태의 영향력을 짐작하게 했다. 뿐만 아니라 당시 국민들이 금을 모아 외채를 상환하려 한 범국민적 금 모으기 운동이 벌어졌고, 극 중 홍금보의 아버지 홍춘섭(김영웅 분) 역시 두 딸의 돌반지를 모두 내놓는 모습이 그려져 국가 위기를 다 함께 극복하기 위해 발 벗고 나섰던 국민들의 열기와 헌신을 느끼게 했다.극 후반부부터 점차 커지는 존재감을 자랑하는 PC통신 여의도 해적단 역시 시대적 고증의 결과물이다. 1990년대 PC통신은 게시판과 대화방 등을 통해 실시간 텍스트 소통을 나눌 수 있는 서비스로, 인터넷 보편화 이후 쇠퇴를 맞이해 현재는 자취를 감췄다. 홍금보의 언더커버 작전에 변수로 떠오른 여의도 해적단은 그 시절 PC통신의 감성을 고스란히 전달하면서 시청자들의 시선을 모았다.새롭게 힘을 모은 홍금보와 고복희(하윤경 분), 알벗 오(조한결 분), 이용기(장도하 분)가 작전을 꾸미면서 착안한 구권 화폐 사기 사건도 등장했다. 희소성 있는 구권 화폐를 보유하고 있다며 고위 정치인과 국정원 관계자 등을 사칭, 현금을 세탁해 주면 수수료를 지급하겠다고 접근해 오는 사기 수법은 실제로도 행해지며 수많은 피해 사례를 낳았다. 홍금보과 동료들은 똑같은 수법으로 알벗 오의 아버지 오덕규(김형묵 분) 상무에게 접근해 한민증권 비자금을 손에 넣는 데 성공했다.이렇듯 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 후반을 배경으로 가상의 이야기를 그려내면서도 시대적 요소들을 가미해 유의미한 메시지들을 전달한다. 현실을 반영하는 위기와 갈등, 그리고 이를 헤쳐 나가는 인물들의 슬기로운 면모와 따뜻한 가족애, 동료애가 더욱 힘을 얻으며 빛을 발하고 있다.'언더커버 미쓰홍'은 오는 28일 오후 9시 10분에 13회가 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr