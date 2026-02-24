사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 어마어마한 청소 비용을 고백했다.24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '400만 원과 맞바꾼 40년... 초보맘 황보라 살려'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 정신없는 일상 속에서 욕실부터 주방까지 '대환장 대청소'에 나섰다. 그는 평소 친정 부모님께 청소 도움을 받고 있다고 밝히면서도 "구석구석은 또 엄마 손이 필요하잖아"라며 직접 청소를 결심했다.여러 청소용품을 잔뜩 사 왔지만, 황보라는 "설거지할 때 수세미를 한 달에 한 번씩 바꾸는데 아까워서 버리지 않고 욕실 청소할 때 쓴다"며 '욕실 올인원 아이템'으로 꼽아 눈길을 끌었다.특히 황보라는 아들 우인이 태어나기 전 대청소 업체를 불렀던 경험도 털어놨다. 그는 "그때 돈 많이 들었디. 그래서 후회한다. 청소 비용만 400만원 들었다. 유리창 청소부터 에어컨까지 싹 청소했는데, 몸으로 때워야겠구나 생각했다"고 솔직한 마음을 드러냈다.욕실 청소를 시작한 황보라는 스태프를 향해 "남의 집 변기를 이렇게 찍냐"고 타박하면서도 "나는 화장실 진짜 중요하게 생각하는데, 우리 신랑은 화장실 청소를 안 한다"고 불만을 토로했다.황보라는 수세미 하나로 청소하며 "나는 물건 하면 사면 잘 안 사는데, 우리 신랑은 자꾸 뭘 산다. 사는 낙으로 살더라, 쓰지도 안는데, 뭐만 나오면 다 산다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.스태프가 샤워 선반에 둔 수세미를 누가 쓸까봐 걱정하자, 황보라는 "남편이 수세미로 얼굴 씻으면 좋겠다"면서 애증을 내비쳤다. 이어 "남편 면도 찌꺼기 이거 봐라. 이러니 내가 열을 안 받겠냐. 머리 염색도 집에서 하는데"라고 디스해 폭소케 했다.마지막으로 변기까지 깔끔하게 청소하던 황보라는 "변기 청소 처음엔 역겨웠다"고 솔직하게 털어놨다. 이어진 하수구 청소할 때는 스태프도 발을 피해 배꼽을 쥐게 했다.한편, 배우 황보라는 2022년 11월, 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 소속사 워크하우스컴퍼니 차현우(본명 김영훈) 대표와 결혼해 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr