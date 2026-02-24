사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 국제학교 재학 중인 11살 아들의 책상을 공개했다.24일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '준후에게 허락맡고 찍는 이민정 아들 방 최초공개 (+리모델링하는 날)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 11살 아들 준후의 방을 처음으로 공개하며 리모델링 과정을 담담하게 소개했다. 현재 집은 준후가 27개월 때 이사와 8년간 살고 있다고.준후 방에 놓인 유아용 동화책을 본 이민정은 "아들, 딸이라 옷이나 이런 걸 하나도 못 물려입는다. 그나마 책을 붙잡고 있는 것"이라며 16개월 딸을 위해 남겨뒀다고 설명했다.이병헌, 이민정과 찍은 아기 사진에 대해 이민정은 "돌 지나고 인가? 전인가? 백일 사진 못 찍어서 8개월인가"라며 "몇 살처럼 보이냐"고 물어 폭소케 했다.현재 서울 강남구 대치동에 위치한 국제학교에 재학 중인 준후의 책상도 공개됐다. 책상 보드에는 영어 단어가 가득했고 스태프는 "항상 단어를 저렇게 써놓고 외우냐"고 물었다.이에 이민정은 "선생님이 써놓으면 오가면서 보고 기억난다고 해서 붙였는데, 진짜 과연 공부만 하려고 붙여둔 걸까? 약간 보여주기용인 거 같다고 생각했다"고 솔직히 말해 웃음을 자아냈다.준후가 좋아하는 물건들도 공개됐다. 특히 눈에 띈 건 '나폴리 맛피아' 사인북. 이민정은 "준후가 너무 좋아했었다. 레스토랑에 장원영 씨도 있었는데, 나폴리 맛피아에게만 계속 붙어 있었을 정도로 더 좋아했다"며 남다른 팬심을 전했다.이민정은 아들 방에서 발견한 포켓몬 카드를 보고 "이걸 왜 모으는지 모르겠다. 준후는 이걸 재테크라고 하더라"며 이해하지 못하는 모습을 보였다.가장 중요한 침대 소개를 하며 이민정은 "침대는 렌탈로 빌렸다. 아직 매트리스 고를 나이 아니라고 생각했다. 덩치가 커지면 사줘야지 했다"며 교체를 예고했다.한편, 준후 방을 싹 고쳐준 이민정은 "둘째 서이를 낳으며 지난 4년 정도 준후에게 충분히 신경 쓰지 못했다는 미안함이 컸다"면서 "아빠 해외 나가면 안방 침대 기어들어 와서 잔다"고 이야기했다.이민정은 아들에게 손 편지를 건네주며 "3년 전 엄마가 둘째를 가지면서 너도 같이 정신없고 서운했을 텐데, 밝고 씩씩하게 동생을 귀여워해 줘서 고맙다"고 진심을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr