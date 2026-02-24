사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 이기택이 홍석천과 김똘똘의 응원을 받아 예능감을 드러냈다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '탑게이가 ‘택’한 섹시 장발 보석 이기택'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이기택은 학창시절 인기를 묻는 질문에 "그렇게 많지는 않았다"며 겸손한 자세를 보였다. 홍석천과 김똘똘이 책상에 선물 쌓여 있었을 상이라고 하자 이기택은 " 안 받은 건 아니다"고 했다. 그러자 홍석천은 "그럼 인기 없는 게 아니잖냐"며 "거디가 중간중간 남자애들한테도 받았을 거 아니냐"고 했다.이기택은 대학시절 전공은 건축이었고 배우 시작 전 모델일을 했었다고 했다. 홍석천이 계기를 묻자 이기택은 "연영과랑 이런 게 아니니까 그래서 어떻게 해야 하지 고민하다가 그당시 TV에 김영광 선배님 홍종현 선배님 이렇게 활동을 진짜 많이 하셔서 모델부터 기작해야 하나 하고 모델 시작을 먼저 했다"고 했다.이후 이기택은 작품 이야기를 하다가 드라마 '본아페티'에 대해 언급했다. 상대 배우가 유정훈이었다는 이기택은 키스신에 대해 묻는 김똘똘과 홍석천에게 "샤워 하면서 키스하는 게 있다"고 했다. 이에 홍석천은 "우리한테 물어보지 그랬냐"고 너스레를 떨었다.또 이기택은 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연한다고 알렸다. 홍석천은 "지금 필모그래피를 쭉 보니까 되게 다양한 역할을 했던데 앞으로 맡고 싶은 역이 있냐"고 물었다. 이기택은 "뭐 하나 국한 두지는 않았다"며 "다 너무 하면 좋겠다 싶어서 열린 마음으로 준비하고 연습하고 있다"고 했다.배우 이병헌을 존경한다는 이기택에게 홍석천은 "아카데미까지 노리냐"고 했다. 이에 이기택은 "노력하고 있다"며 "이제 연차가 좀 쌓이고 경험이 더 많아지고 지금처럼 다양한 필모그래피를 완성하면 그러고 싶다"고 했다. 홍석천은 "못 할게 뭐 있냐 이기택은 배우로서 대성할 수 있는 그릇이다"고 했다. 이에 이기택은 갑자기 "키스 할 수 있을 것 같다"고 플러팅을 했고 이에 김똘똘과 홍석천은 환호성을 질러 웃음을 자아냈다. 그러면서도 홍석천은 "할리우드 갈거니까 이런 것도 오픈 시켜야 한다"고 너스레를 떨었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr