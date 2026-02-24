사진=데이즈드

매거진 '데이즈드'가 2026년 3월호 디지털 화보를 통해 그동안 보지 못했던 배우 채수빈의 새로운 얼굴을 담은 화보를 공개했다. 앞서 그의 신체 프로필은 167cm 47kg이라고 알려졌다.이번 화보에서 채수빈은 베트남 중부의 유서 깊은 해안선을 따라 자리잡은 호이아나 리조트 앤 골프와 시간이 멈춘 듯한 고풍스러운 매력을 간직한 호이안의 이국적인 로컬 풍경을 배경으로 다양한 패션을 완벽하게 소화했다.이번 화보에서 채수빈은 연예가의 소문난 패셔니스타답게 그동안 자주 접하지 못했던 다양한 스타일의 의상을 소화하며 새롭고 다채로운 얼굴의 채수빈을 선보였다.어깨선이 드러나는 앰버컬러의 새틴 롱드레스와 스카이블루의 가방을 매치해 파격적이면서도 세련된 무드로 시선 강탈에 성공한데 이어 레인보우 컬러의 롱드레스와 통카 컬러의 숄더백를 매치, 채수빈 특유의 청순하면서도 우아한 모습으로 마치 영화 속 한 장면처럼 아름답고 감성적인 분위기를 자아냈다.또한 호이아나 리조트 수영장을 배경으로 핑크 튜브톱 러플 드레스를 선보인데 이어 블랙 슬리브리스 벌룬 드레스로 채수빈만의 세련되면서도 감각적인 모습으로 촬영팀의 감탄을 자아냈다.호이안은 첫 번째 방문이라는 채수빈은 "해외 촬영 경험이 많지는 않지만 이번 촬영은 내 인생에서 정말 잊을 수 없는 추억이 됐다. 드라마 촬영이 끝나자마자 떠난 촬영인데다 아름다운 장소에서 아름다운 사람들과 함께 할 수 있어서 더 소중한 시간이었다" 며 "가장 아름다운 인생의 순간을. 예쁜 화보로 담을 수 있어서 행복했다"며 소감을 전했다.채수빈의 더 많은 화보는 '데이즈드' SNS와 웹사이트에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr