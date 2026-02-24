사진제공=매니지먼트숲

배우 남지현이 SBS 드라마 '굿파트너2' 하차에 대해 언급했다.24일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 KBS 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'에 출연한 남지현을 만났다.'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 그린 작품이다. 남지현은 낮과 밤, 의녀와 도적으로 이중생활을 살아가는 홍은조 역을 맡았다.'은애하는 도적님아' 시청률은 1회 4.3%로 시작해 최종회 7.6%를 기록하며 좋은 성적을 거뒀다. 남지현은 "보내기 아쉽다는 시청자들의 반응을 보며 너무 뿌듯했다"라며 "작품이 큰 사랑을 받아서 행복하고 감사드린다"고 말했다.앞서 남지현은 드라마 '굿파트너'를 통해 많은 사랑을 받았으나 '굿파트너2'에는 합류하지 않는다는 소식을 알렸다. 이에 대해 남지현은 "'굿파트너'는 내가 정말 애정했던 작품이다. 시즌2에는 합류하지 않지만 (장)나라 선배가 있기에 전혀 걱정되지 않는다. 많이 사랑해 주셨으면 좋겠다"라며 웃었다.끝으로 남지현은 "20대 때는 목표에 도달하기 위해 한 칸씩 쌓아 올리는 느낌이었다면, 30대인 지금은 쌓는 대로 자연스럽게 완성돼 가는 기분"이라며 "이렇게 하나하나 쌓이다 보면 30대가 끝났을 때는 분명 어떤 모습으로든 완성돼 있지 않을까 생각한다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr