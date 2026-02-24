/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=뮤지컬 '안나 카레니나'

배우 옥주현이 비하인드 스토리를 전했다.옥주현, 문유강은 지난 23일 오후 11시 40분 방송된 SBS '나이트라인'에 출연해 작품과 관련된 이야기를 나눴다. 뮤지컬 '안나 카레니나'의 초연 무대에 올랐던 옥주현과, 이번 시즌을 통해 처음으로 작품에 합류하게 된 뉴 캐스트 문유강이 전할 풍성한 비하인드 스토리와 배우로서의 진솔한 소회에 많은 이들의 관심이 모였다.옥주현은 "초연 이후 다시 합류하게 되어 감회가 새롭다. 앞서 참여한 작품을 다시 만난다는 즐거움과 벅참 속에서 공연을 준비했다. 특히 이번 시즌 '안나 카레니나'에서는 이전 시즌보다 배우로서 더 많은 걸 느낄 수 있었고, 또 표현할 수 있게 되어 무척 감사한 마음이다. 무엇보다도 이 공연을 기다려주시고, 찾아와주시는 모든 관객분들께 진심으로 감사드린다"라고 언급하며 작품을 향한 애정을 드러냈다.문유강은 "브론스키 역을 통해 처음으로 뮤지컬 '안나 카레니나' 무대에 오르게 되었다. 값진 경험을 할 수 있는 시간이라고 생각하고, 덕분에 늘 감사하고 도전하는 마음으로 공연을 준비했다. 캐릭터를 만드는 과정에서 그의 직업적 특성 등 외적인 모습부터 안나와의 사랑이라는 본질적인 모습까지 많은 고민을 했다. 극장에 많이 찾아와 주셔서 이 이야기를 함께 들어주시기를 바란다"라고 전했다.극 중 옥주현은 아름다움을 지닌 귀족 부인이자 사랑과 비극을 오가는 타이틀롤 '안나 카레니나'를 연기한다. 초연 당시 '안나 그 자체'라는 찬사를 받았던 그는 이번 시즌에서도 대체 불가한 가창력과 더욱 깊어진 감정선으로 관객들을 사로잡고 있다. 문유강은 전도유망한 매력적인 외모의 젊은 장교이자 안나에게 첫눈에 반해 운명적인 사랑에 빠지는 알렉세이 브론스키 역으로 무대에 오르며 자신만의 캐릭터를 구축해냈다.한편, 옥주현과 문유강이 출연하는 뮤지컬 '안나 카레니나'는 19세기 후반 러시아 귀족 사회를 배경으로 사랑과 결혼, 가족 문제를 깊이 있게 다룬 톨스토이의 3대 문학 중 하나인 동명 소설을 원작으로 한다. 2019년 이후 7년 만에 돌아온 뮤지컬 '안나 카레니나'는 시대를 관통하는 '사랑', '행복', '선택'과 '갈등'에 대한 인류 본연의 고민을 유려한 음악과 품격 있는 무대 미학으로 풀어내며 관객들에게 묵직한 메시지를 던진다.앞서 옥주현은 지난달 28일 '캐스팅 독식 논란'에 휩싸였다. 출연 예정인 '안나 카레니나' 작품에서 옥주현이 압도적으로 많은 출연 횟수를 차지했기 때문이다. 이에 제작사 측은 "라이선서(licensor)와의 협의, 총 공연 회차 축소, 배우들의 일정 등 변수들이 많아서 어렵게 정리된 스케줄"이라고 설명했다.한편, 뮤지컬 '안나 카레니나'는 3월 29일까지 서울 세종문화회관에서 단 5주 간의 무대를 펼치며, 개막을 기념해 오는 25일까지 일부 회차에 한해 전석 30% 할인을 진행한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr