사진 제공 : 매니지먼트 시선

사진 제공 : 매니지먼트 시선

배우 김정현의 비하인드 컷이 공개됐다.24일, 소속사 매니지먼트 시선 측은 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’(연출 김철규/ 크리에이터 조현경/ 극본 이영/ 제작 스튜디오드래곤, 케이프EnA)에서 베일에 싸인 신흥 재력가 ‘백준범’ 역을 맡은 김정현의 포스터 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.‘세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그녀와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러를 담은 드라마다.그 가운데 김정현이 분한 ‘백준범’은 수려한 외모와 젠틀한 태도를 지녔지만 속내를 쉽게 드러내지 않는 인물로, 미술 경매계의 새로운 큰손으로 떠오른다. 그런 그가 로얄옥션 수석 경매사 한설아(박민영 분)와 인연을 맺게 되며 두 사람의 관계와 그 이면에 호기심을 자극하고 있다.공개된 사진 속 김정현은 강렬한 버건디색 수트에 패턴 타이를 매치한 스타일링으로 이목을 집중시킨다. 그는 미스터리한 백준범을 때로는 담담하고 젠틀한 눈빛으로, 때로는 차갑고 날 선 눈빛으로 표현해 캐릭터에 대한 궁금증을 고조시킨다. 컷마다 미묘한 표정 변화를 통해 다양한 무드를 보여준 김정현은 단숨에 A컷을 완성하며 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.김정현은 다양한 작품과 캐릭터를 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 로맨스부터 미스터리, 코미디까지 장르를 넘나들며 매 작품 색다른 매력을 발산, 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 이에 다채로운 연기로 폭넓은 연기 스펙트럼을 자랑하는 김정현이 ‘세이렌’에서 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.한편, ‘세이렌’은 3월 2일 저녁 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr