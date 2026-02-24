사진=아레나

2018년 모델 곽지영과 결혼한 김원중이 패션 매거진 '아레나 옴므 플러스' 창간 20주년 기념 프로젝트의 특별 커버를 장식했다.이번 화보는 '아레나' 창간 20주년을 맞아 대한민국 패션 히스토리를 상징하는 남자 모델 20인이 함께 한 대형 프로젝트다. 김원중은 그중에서도 가장 강렬한 존재감을 보여주며, 국내 유일무이한 톱모델의 카리스마를 증명했다.커버 속 김원중은 특유의 매력적인 마스크와 어딘지 비밀스럽고 위험해 보이는 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 차분하고 진중한 컬러 팔레트가 돋보이는 룩을 완벽하게 소화한 그는, 여유로운 테일러링과 세련된 레이어링 스타일을 통해 고전적인 우아함과 현대적인 감각을 동시에 표현해냈다.김원중은 최근 패션모델로서의 본업을 넘어 대중문화 전반에서 전방위적인 활약을 펼치며 영역을 확장하고 있다. 그는 넷플릭스 예능 '옷장전쟁2'에서 최근 마이큐와 재혼한 김나영과 호흡을 맞추며 존재감을 입증했다. 패션 모델이자 브랜드 디자이너, 패션 사업가로 활동해온 경험에서 비롯된 전문성을 자연스럽게 녹여내며, 적재적소에 센스 있는 멘트를 더해 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 패션에 대한 진심 어린 태도와 유쾌한 진행 실력을 선보인 그는 예능 MC로서도 확실한 합격점을 받았다.배우로서의 도약 또한 눈부시다. '대도시의 사랑법' 마지막 에피소드에서 비밀스럽고 매혹적인 인물 '하비비' 역을 맡은 김원중은 안정적인 연기력과 강렬한 캐릭터 소화력을 보여주며 배우로서 무궁무진한 가능성을 입증했다. 소속사 앨컴퍼니 측은 "김원중은 패션에 대한 깊은 통찰력과 진정성을 바탕으로 모델뿐만 아니라 디자이너, 방송, 연기 등 매 분야에서 자신만의 독보적인 색깔을 구축해가고 있다"라며 "앞으로도 장르와 경계에 갇히지 않고 전천후 아티스트로서 활발한 활동을 이어갈 예정이니 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.김원중의 화보와 인터뷰는 '아레나 옴므 플러스' 3월호와 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr