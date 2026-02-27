사진=새벽엔터테인먼트

배우 하준(38)이 다채로운 매력을 담은 새 프로필 사진을 공개했다. 앞서 그는 모델 한혜진과 소개팅하는 모습이 유튜브를 통해 공개되며 큰 관심을 끌었다. 그러나 한혜진은 지난달 두 사람의 썸이 끝났다고 밝혔다.소속사 새벽엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 하준의 새로운 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 하준은 화이트부터 블랙까지 여러 가지 콘셉트를 완벽하게 소화하며 컷마다 서로 다른 분위기를 완성해 시선을 사로잡았다.그는 블랙 터틀넥 착장에서는 시크하고 섹시한 카리스마를 보여줬고, 청 셔츠를 입은 모습에서는 깊은 눈빛과 은은한 미소로 설렘을 안겼다. 이어 흰 티셔츠를 입고 청량하고 맑은 미소로 자연스럽고 편안한 매력을 자랑했고, 베이지 톤 니트 착장에서는 부드러운 멜로 눈빛을 보이며 4가지의 상반된 모습을 선보였다.하준의 이번 프로필은 청량함부터 남성미까지 다양한 모습을 담아내며 앞으로 펼쳐질 폭넓은 활약을 기대하게 했다.하준은 지난 4일 첫 방송한 tvN '우주를 줄게'에 선우진 역으로 특별 출연해 강렬한 임팩트를 남기면서 극의 몰입도를 높였다. 동생인 선태형과의 숨겨진 사연이 아직 공개되기 전인만큼 남은 회차에 어떤 모습으로 재등장할지 궁금증을 자아내고 있다.하준은 27일부터 3월 1일까지 프랑스 투르 팔레 데 콩그레에서 열리는 제2회 'Korean Tours Festival(코리안 투르 페스티벌)'에 초청되어, 다양한 국가의 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr