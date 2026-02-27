사진=송지효 유튜브

배우 송지효가 인생 첫 건강검진에서 충격적인 결과를 받았다.26일 송지효 유튜브 채널에는 '충격적인 송지효 인생 첫 건강검진 결과'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송지효는 검진센터를 방문해 "태어나서 처음 건강검진을 받는다. 너무 긴장해서 잠을 거의 못 잤다"고 털어놨다.대장내시경을 위한 장 정결제 복용 과정이 가장 힘들었다고 고백한 그는 "약 먹는 게 너무 힘들었다. 요령을 몰라 일주일 전부터 식단을 조절했더니 기운도 없다. 두 번은 못 할 것 같다"고 웃으며 말하기도 했다. 환자복으로 갈아입은 뒤에는 "진짜 환자 같다"며 어색함을 드러내는 등 긴장한 모습이 이어졌다.송지효는 시력, 허리둘레, 인바디 측정 등 기초 검사부터 채혈, 초음파, 위·대장 내시경까지 종합 검진을 진행했다. 검사 내내 긴장한 모습이 이어졌지만, 의사는 상복부 초음파와 간 탄성도 검사 결과에 대해 "간, 췌장, 담낭, 신장 등 주요 장기에 특별한 이상이 없다"며 "티끌만한 소견도 없다"고 설명했다. 경동맥 초음파 역시 깨끗하다는 평가가 나왔고, 위 내시경에서는 경미한 위염 소견 외에 큰 문제는 발견되지 않았다.다만 대장 내시경에서 약 5mm 크기의 용종이 발견돼 즉시 제거가 이뤄졌다. 송지효가 "5mm면 큰 거 아니냐"고 걱정하자, 의사는 "크기가 큰 편은 아니고 모양도 나쁘지 않지만, 향후 암의 유발 인자가 될 수 있어 예방 차원에서 제거했다"고 설명했다. 조직검사 결과는 추후 확인 예정이지만 현재까지는 크게 우려할 만한 소견은 없다고.모든 검진을 마친 송지효는 "불규칙한 생활과 식습관에 비해 결과가 좋게 나온 것 같아 기분이 좋다"면서도 "앞으로는 더 건강 관리를 잘해야겠다는 생각이 든다"며 "여러분도 꼭 건강 챙기셨으면 좋겠다"고 말했다.한편 송지효는 2001년 데뷔 이후 드라마와 예능을 오가며 꾸준히 활동을 이어오고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr