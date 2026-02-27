사진=텐아시아DB

가수 이승훈이 '크레이지 투어' 제작발표회에서 가장 꼰대 같은 출연진으로 가수 비를 뽑았다. 한편 비는 배우 김태희와 백년가약을 맺었다.27일 서울 마포구 상암DMC푸르지오 S-city 1층 쇼킹케이팝센터에서 ENA 예능 '크레이지 투어' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 비, 이승훈, 배우 김무열, 방송인 빠니보틀, 오동인 PD, 송가희 PD가 참석했다.'크레이지 투어'는 ENA 예능 '지구마불 세계여행'의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 프로그램으로, 오직 크레이지한 경험만을 찾아 떠나는 여행 예능이다.이승훈은 "빠니보틀 형과 '태계일주 시즌4'를 함께 찍으며 많이 가까워졌다. 그때 함께 여행하고 싶다는 생각을 자주 했는데 마침 '크레이지 투어' 제안이 들어와서 망설임 없이 섭외에 응했다"라며 말문을 열었다.가장 꼰대 같았던 출연진을 뽑아 달라는 취재진의 요청에 이승훈은 "비 형님이 가장 꼰대였다"라며 "가요계 선배라 더 어렵다는 생각이 있었던 것 같다"고 말했다. 이어 그는 "촬영 중 옛날이야기를 정말 많이 꺼냈다"라며 비에 대한 폭로를 이어가 현장을 웃음바다로 만들었다.'크레이지 투어'는 오는 28일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr