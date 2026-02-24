사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

개그맨 허경환이 MBC 신규 예능에 출연한다. 앞서 허경환은 한 유튜브 채널에 출연해 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연 욕심을 보인 바 있다.24일 MBC 측이 "'2025 MBC 방송연예대상'을 화끈하게 달궜던 최우수 예능인들이 MBC로 모인다"고 밝혔다. 지난 '2025 MBC 방송연예대상'에서 최우수상을 두고 열띤 자기 PR로 폭소를 유발했던 유세윤과 장동민, 붐, 양세형이 신규 프로그램으로 한데 뭉치는 것.함께 최우수상 후보자로 나란히 올랐던 유세윤과 장동민, 붐, 양세형은 수상을 향한 과열 양상으로 웃음을 선사했다. 특히 최우수상 수상자로 유세윤이 호명되자 자연스레 승리자와 패배자들이라는 대립 구도를 만들더니 승리자 유세윤의 독설과 패배자들의 자리 이탈 등 유머와 재치가 넘치는 케미스트리를 뽐내 시상식을 들썩이게 했다.'2025 MBC 방송연예대상'이 끝난 이후 커뮤니티에는 "2026년도 신규프로로 패배자들 강추", "최우수가 대상보다 쟁쟁하다", "연예대상 중 제일 웃겼음" 등의 반응을 보였다. 이에 시청자들이 기다려온 예능인들의 만남에 더욱 기대가 쏠린다.뿐만 아니라 최근 예능계를 종횡무진 누비며 대세로 급부상한 허경환이 합류해 최우수 예능인들의 시너지를 예고한다. 이에 2026년 대한민국에서 가장 웃긴 사람들이 모여 어떤 웃음을 만들어 낼지, 프로그램의 정체에 호기심이 증폭된다.유세윤, 장동민, 붐, 양세형, 허경환이 출연하는 MBC 신규 예능 프로그램은 오는 상반기에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr