개그맨 허경환이 '유 퀴즈 온 더 블럭' MC 자리를 양보했다.23일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '방송에선 안 보여준 허경환의 진짜 일상... 궁금해요?(with. 김영철 형 & 이동건 형)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 허경환은 이른 아침부터 숍으로 향하며 "이제 메이크업 세팅 안 하면 너무 차이가 난다. 큰일이다"라고 토로했다. 메이크업 후에는 자신감 넘치는 모습을 보여 눈길을 끌었다.SBS '미운 우리 새끼' 녹화를 위해 KTX를 타고 안동에 도착한 허경환은 배우 이동건과 안동찜닭을 먹으며 우정을 자랑했다. 짧게 인사한 이동건은 "끝이야? 너무 짧은 거 아니냐"고 걱정했지만, 허경환은 "우리 난 길게 안 합니다"라고 너스레를 떨었다.서울로 돌아온 허경환은 개그맨 김영철을 만났다. 김영철은 "우리 '유퀴즈'와 상관없이 만났다"면서 "몰랐는데, 나도 면접이었다고 하더라"고 이야기했다.허경환은 "왜 결과 발표를 안 하냐"고 불만을 드러내면서도 "내가 선배까지는 인정하겠다"며 MC 자리를 쿨하게 포기했다. 하지만 김영철은 "내가 돼도 이상하다. 너랑 나랑 재석이 형이랑 셋이 하는 게 좋겠다"고 밝혔지만, 허경환은 "셋은 힘들 것"이라고 선을 그어 폭소케 했다.한편, 허경환은 한강뷰 집을 공개하며 "아쉽게도 전세"라고 고백했다. 기상 직후 민낯을 공개한 그는 "방송하며 셀카 이렇게 어려운지 처음 알았다. 성공한 사람들의 아침 루틴을 따라 일어나자마자 휴대폰 보지 않고 바로 이불 정리하는데, 전기장판 구역에만 가면 헤어 나올 수 없다"고 털어놨다. 더불어 책 '미움받을 용기'를 찾다가 포기해 배꼽을 쥐 게했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr