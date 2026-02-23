사진제공=KBS

배우 김희정이 드라마 '붉은 진주'에서 아델 그룹 회장의 아내로 분한다.23일 KBS 2TV 새 일일드라마 '붉은 진주' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박진희, 남상지, 최재성, 김희정, 김경보, 강다빈, 천희주, 김성근 감독이 참석했다.'붉은 진주'는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자 김단희(박진희 분), 백진주(남상지 분)가 아델가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.김희정은 박태호(최재성 분)의 아내이자 아델 갤러리 관장 오정란 역을 맡았다. 그는 작품을 선택한 이유에 대해 "악역을 오랜만에 제안받아 더 눈길이 갔다. 어떻게 보면 하나의 연기 변신이 될 수 있을 것 같아 선택했다"고 말했다.최재성은 오정란의 남편이자 아델 그룹 회장 박태호로 분한다. 그는 김희정과의 호흡에 대해 "너무 좋았다"라며 "과거에 여러 번 같은 작품에서 만난 적이 있다. 그래서 이번에도 촬영하는 내내 정말 편했다. (김희정이) 눈빛만 봐도 어떤 상황인지 알 수 있게 많이 도와줬다"고 회상했다.'붉은 진주'는 23일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr