사진 = '김강우' 유튜브 채널 캡처

결혼 17년 차를 맞이한 배우 부부가 연예계 생활의 고충을 가감 없이 털어놓으며 자녀 교육에 대한 단호한 소신과 서로를 향한 진솔한 속내를 공개했다.배우 김강우가 운영하는 유튜브 채널 '김정난'에서는 '여보, 그렇게 말하지 마..김강우를 땀 흘리게 만든 17년차 부부의 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 김강우는 최근 아내의 외모를 공개한 것과 관련해 대중의 시선이 불편하지 않은지 조심스럽게 물었으나 한무명은 "겨우 한 명만 알아보더라"며 대수롭지 않다는 반응을 보였다. 특히 한무명은 혹여나 악성 댓글이 달릴까 우려했던 김강우의 마음과 달리 "다들 좋게 봐주셔서 감사하다"며 쿨한 면모를 드러내 웃음을 자아냈다.배우의 아내로서 겪는 특별한 고충이나 보람에 대해서도 거침없는 답변이 이어졌다. 한무명은 배우의 배우자로 살며 특별히 신경 쓰는 점이 있느냐는 질문에 "전혀 없다"고 답하는가 하면 좋았던 점을 묻는 말에도 "단 하나도 없다"고 단칼에 잘라내 현장을 폭소케 했다. 김강우는 본인의 차가운 이미지에 대해 "갱년기가 다가올수록 말을 많이 하려고 노력한다"며 고충을 토로했으나 한무명은 "실제로는 허당기가 다분한 사람"이라며 김강우의 인간적인 반전 매력을 폭로했다.무엇보다 눈길을 끈 대목은 자녀들의 진로 문제였다. 자녀가 부친의 뒤를 이어 배우가 되겠다고 하면 어떻게 하겠느냐는 물음에 한무명은 "아이가 받게 될 스트레스가 너무 클 것 같아 반대한다"고 명확히 선을 그었다. 김강우 또한 "배우라는 직업은 루틴을 지키기가 매우 어렵고 스스로 부지런하지 않으면 한없이 나태해지기 쉽다"며 본인의 직업적 특수성과 그에 따른 미안함을 고백했다. 김강우는 가족들의 일상이 본인의 스케줄에 맞춰 돌아가는 것에 대해 항상 이기적이라는 생각을 지울 수 없었다며 가족을 향한 애틋한 사과를 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr