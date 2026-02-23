동대문구청 유튜브

개그맨 남창희의 아내가 배우로 활동했던 윤영경인 것으로 확인됐다.23일 한 매체는 남창희의 아내가 윤영경이라고 보도했다. 윤영경은 동덕여대 방송연예과를 졸업했으며, 2013년 미스춘향 선에 선발됐다. 이후 2014년 영화 '국제시장'으로 데뷔해 드라마 '화정', '욱씨남정기' 등에 출연했으며 2014년 MBC 예능프로그램 '무한도전-홍철아 장가가자' 특집에 모습을 비춰 '한강 아이유'라고 불렸다.현재 윤영경은 현재 동대문구청 홍보과 주무관으로 근무 중이며 구청 유튜브 채널 등을 통해 얼굴을 비춘 것으로도 알려졌다.한편 남창희는 지난 22일 오후 6시 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr