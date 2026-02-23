사진 = '나는술로' 유튜브 채널 캡처

사진 = '나는술로' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로'에서 지금까지 최고 미남으로 거론되는 11기 영철이 '지지고 볶는 여행' 등 다른 프로그램 출연 제의를 받았다고 고백했다.유튜브 채널 '나는술로'에는 '11기 영철의 지볶행 2 섭외와 13기 광수의 결혼 생활'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 11기 영철은 "지금도 솔직히 회자되고 있잖냐 '지볶행'이라든가 다른 프로그램 나오라고 섭외 연락 오지 않냐"는 질문에 "솔직히 '나솔사계' 이후 방송 출연이 좀 많이 들어오긴 했다"고 고백했다.이어 '지지고볶는 여행'은 물론이고 '미스터트롯'까지 출연 제의를 받았다고 했다. 11기 영철이 '미스터트롯' 출연 섭외를 받았다는 말에 모두가 웅성거렸다. 11기 영철은 "진짜 작가님한테 말씀을 드렸다"며 "제가 진짜 제일 못하는 게 노래라 안된다고 했다"고 했다.그러자 다들 11기 영철에게 목소리가 좋은데 노래까지 잘했으면 어쩔뻔 했냐며 수근거렸다. 11기 영철은 "최근에도 남PD님께 연락이 와가지고 여러가지 프로그램들에서 섭외가 들어오지만 이제 회사를 다니는 직장인으로서 연차가 계속 쌓이고 또 그에 대한 책임도 늘다보니까 이 프로그램 출연이 좀 쉽지 않더라"고 했다.이에 11기 영철이 직장인이고 유혹도 많고 출연제의도 많으면 사실을 회사를 그만두고 인플루언서가 되든 더 돈을 많이 벌 수 있는 길로 나갈 수가 있는데 대단하다고 다들 칭찬했다. 11기 영철은 "자기객관화가 잘 되어 있기 때문에 전 그만한 '끼'가 없다"며 "그냥 정년까지 무조건 이 회사에 붙어 있어야 된다 생각했다"고 했다. 이말에 다들 또 11기 영철에게 그렇게 자기객관화가 잘 되는데 왜 결혼을 못했냐고 놀려 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr