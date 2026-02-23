SNS

'하트시그널' 김지영이 임신 후 근황을 알렸다.23일 김지영은 자신의 계정에 "오늘의 TMI 고딩때 이후로 처음으로 59kg 찍었슈,,"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김지영은 거울샷으로 임신 근황을 남기는 모습. 살짝 나온 배를 보여주며 체중이 증가했음을 밝혔다.김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 남자친구를 소개했다. 두 사람은 당초 4월 결혼 예정이었으나 혼전 임신으로 지난 1일 웨딩마치를 올리게 됐다.한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr