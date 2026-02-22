이미지 크게보기 사진 = 곽민경 유튜브 채널

'환승연애4' 출연자 곽민경이 학교폭력 루머에 대해 직접 해명했다.21일 유튜브 채널 '민와와'에는 "민와와 근황 보고서"라는 제목의 영상이 게재됐다.곽민경은 TVING '환승연애4' 출연자로 "영상을 찍는 이 시점이 '환승연애4' 최종화 방영 날이다"며 자신의 채널에 첫 유튜브 영상을 업로드한다며 소감을 전했다.그는 "4개월간 방송을 했는데, 시원섭섭하기도 하고 좋기도 하다"고 솔직한 심경을 밝혔다.이후 곽민경은 출연자들과 따로 식사 모임도 했다. 그는 "(방송이 나갈수록) 이상한 루머가 정말 많았서 초반에는 진짜 힘들었다"고 고백했다. 이어 "나 학교폭력을 했다고. 학교 폭력이 있을 수 없는 상황이었다. 예고 무용과를 나와 친구들끼리 똘똘 뭉치기 바빴다"고 설명했다.그는 "친구들이 댓글로 '무슨 소리냐'고 직접 달아주기도 했다"고 덧붙였다.또한 그는 "막상 그런 일을 직접 겪어보니 힘들긴 하더라. 내가 지금까지 살아온 시간들이 부정당하는 느낌이었다"며 "열심히 살아왔는데 방송에 한 번 비쳤다고 나를 깎아내리려는 사람이 많았다"고 억울한 마음을 내비쳤다.마지막으로 곽민경은 "좋아해 주는 사람이 있는 만큼 나를 싫어하는 사람도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.한편 곽민경은 약 7년간 열애한 전 연인 조유식과 함께 TVING '환승연애4' 출연해 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr