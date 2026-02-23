사진=이시영 SNS

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 남다른 인지도와 쾌활한 성격을 보였다.이시영은 23일 자신의 인스타그램에 "당진으로 2026 웨이크업 투어 다녀왔어요🫶🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이시영이 100여명은 족히 돼 보이는 라이더들과 함께 바이크를 즐기고 있는 모습. 이시영은 "800대 가까이 되는 할리와 수많은 라이더 분들께 좋은 기운 받고 왔다"며 "좋은 말씀들과 따뜻한 응원들 너무 감사하다"고 남다른 인기를 실감하게 했다.앞서 이시영은 지난해 12월, 자신이 몸 담고 있는 캠핑 크루가 캠핑장 민폐 손님이라는 지적을 받으며 고개를 숙인 바 있다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 지난해 초 파경을 맞았다. 이후 지난해 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다. 이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고 지난해 11월 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr