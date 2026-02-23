'왕따 주행 논란' 8년 만에…김보름, 은퇴 후 입 열었다 "어린 나이에 상처 받아" ('물어보살')

사진제공=KBS Joy

스피드스케이트 선수 출신 김보름이 은퇴 후 고민을 털어놓는다.23일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 353회에는 2018년 평창 국제대회 매스스타트 은메달리스트 김보름이 등장한다.2010년부터 2024년까지 국가대표로 활동하며 18년 평창에서는 은메달, 17년 삿포로에서는 금, 은, 동을 섭렵한 김보름이 '무엇이든 물어보살'을 찾아 은퇴 후 제2의 인생에 대한 고민을 털어놓는다.김보름은 “녹화일 기준 은퇴한 지 3주 정도 됐다”라며 2025년 12월 31일로 은퇴를 선언했다고 밝힌다. 그는 “선수로서 전성기는 2018년 평창이었다고 생각한다”며 “원래의 꿈은 국제대회에서 금메달을 딴 순간 은퇴하는 것이었다”라며 “2018년 평창 이후로는 매년 은퇴를 고민해왔다”라고 고백하기도 한다.평창대회 당시, '왕따 주행'논란으로 수많은 질타를 받아 오해를 푸는 데까지 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 김보름은 “나이도 어려 상처받기도 했지만, 그때의 경험으로 더 단단해졌고, 쉽게 무너지지 않을 자신이 있다”라며 제2의 인생에 대한 기대와 고민을 털어놓는다.이에 이수근은 “한 분야에서 정점을 찍고 업적을 이뤄야만 제2의 인생도 인정받을 수 있다”라며 “과거 자신이 노력해서 세운 업적을 스스로 칭찬해줄 필요가 있다”고 조언하고, 서장훈 역시 “제2의 인생을 시작하는데 이제 고작 서른셋”이라며 응원한다.방송, 해설위원과 지도자도 고민하고 있고, 그간 여러 가지 일을 겪으며 심리상담 분야도 공부해보고 싶다 밝히는 김보름을 향해 서장훈은 “너의 얘기 안에 정답이 있다”라며 “뭘 잘할 수 있는지 철저히 고민하고 남들과 어떻게 다를 수 있는지 치열하게 고민해보라”며 현실적인 조언을 아끼지 않는다.여기에 이수근은 “방송을 한다면 누구랑 시작하느냐도 중요하다”라며 “서장훈도 나랑 같이 오래 있다 보니 잘된 것”이라며 큰소리치고, 서장훈 역시 “오늘날의 서장훈을 만드는데 이수근의 지분이 절대적”이라며 인정한다.한편, 김보름은 2018년 평창 동계올림픽 당시 팀추월 종목에서 함께 출전한 노선영을 따돌렸다는 지적을 받으며 왕따 주행 논란의 주인공이 됐다. 그러나 문화체육관광부 특별감사 결과에서 '고의적인 왕따 주행은 없었다'는 결론이 나와 다시 국가대표에 발탁됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr