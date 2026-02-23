안영미, 머리 못 기르는 이유 있었다…AI로 밝혀진 사연은

사진=코미디언 안영미 SNS

코미디언 안영미가 장발 스타일을 피하는 배경을 언급했다.안영미는 지난 22일 개인 소셜 미디어(SNS)를 통해 "내가 머릴 안기르는이유. 정말 더럽게 안 어울림"이라는 글과 함께 이미지를 한 장 업로드했다.해당 게시물에는 어깨선 아래로 머리카락이 길게 내려온 그의 모습이 담겼다. 그는 웃음을 띤 채 엄지손가락을 치켜세우는 동작을 취했다. 평소와 다른 장발 스타일링이 시선을 모았다.온라인 누리꾼들은 "bgm 안 본 눈 삽니다... 그래도 다 예뻐요!", "잘어울리시는데요", "셀럽파이브 미모 담당이신데.. 무슨 소리" 등 여러 댓글을 남겼다.이에 더해 안영미는 "#ai작품 #평생내가기르나봐라"라는 해시태그를 적어 웃음을 자아냈다.최근 안영미는 MBC 라디오 '두시의 데이트 안영미입니다' 방송 도중 두 번째 자녀 임신 사실을 대중에게 전하며 "중기 정도 됐다"고 발언해 눈길을 끌었다다.당시 방송에서 그는 "태명은 딱동이다. 첫째 딱콩이가 여름둥이인데 한창 더울 때 7월에 출산했다. 둘째도 7월에 낳는다. 잘하면 생일도 겹칠 것 같다. 둘째도 제왕절개 할 거고 성별은 아들이다. 첫째도 입덧이 없었고 둘째도 입덧이 없었다. 그래서 편하게 방송했다"고 설명했다.한편, 안영미는 2020년 외국계 기업에 재직 중인 배우자와 혼인했으며, 2023년 7월 첫아들을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr