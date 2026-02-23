'42세' 김영희, 2살 연상 유명 개그맨과 핑크빛♥…녹화 중 공개 고백 "4년 동안 짝사랑해" ('말자쇼')

사진=텐아시아DB

김영희(42)가 개그맨 임우일(44)을 4년 동안 짝사랑했다고 밝혔다.23일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '사랑과 전쟁' 특집으로 진행된다. 이날 '말자쇼'에는 개그맨 임우일과 윤남기·이다은 부부가 공감 게스트로 출격한다.연예계 대표 '짠돌이'로 소문난 임우일은 이날 "남편이 너무 짠돌이"라는 고민에 응답한다. 그는 자신만의 '착한 짠돌이' 철학을 전파하며 모두의 시선을 사로잡는다. 임우일이 이야기하는 '착한 짠돌이'란 무엇일지 호기심을 자극한다.이날 방송에선 '말자 할매' 김영희와 임우일의 러브스토리가 최초로 공개된다. '썸인지 어장관리인지 모르겠다'는 키워드 고민이 등장하자, 김영희는 결혼 전 자신이 4년 동안 임우일을 짝사랑했던 에피소드를 꺼낸다. 임우일을 안절부절못하게 한 '말자 할매'의 지독한 사랑 이야기에 이목이 쏠린다.연애 리얼리티를 통해 만나 재혼에 성공한 윤남기·이다은 부부는 꿀 떨어지는 결혼 생활을 전한다. 윤남기는 "이다은이 아직도 예쁘다. 셋째가 생길까 봐 고민"이라고 말해 부러움 섞인 야유를 받는다.재혼 5년차이지만 여전히 달달한 신혼부부 케미를 과시하고 있는 두 사람은 이날 한 부부의 고민 해결사로 나선다. 윤남기는 "연년생 육아에 지친 아내, 너무 무뚝뚝한 남편 때문에 고민"이라는 현장 사연에 직접 출동한다. 그는 자신의 경험을 바탕으로 아내의 마음을 풀어줄 수 있는 달콤한 말 한마디를 전수해 스튜디오를 감동으로 물들였다는 후문이다.'말자쇼'는 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr